"Are You The One?"-Sasa ist im Liebeschaos mit drei Frauen

Sasa scheint einfach nicht zu wissen, was er will. Bei Are You The One? sind zehn Singlefrauen und -männer auf der Suche nach ihrem Perfect Match. Zwischen dem 23-jährigen Berliner und Kandidatin Vanessa schien es bereits richtig gefunkt zu haben. Die beiden verbrachten sogar bereits eine gemeinsame Nacht im Boom Boom Room, wo die Erzieherin einen heißen Tanz an der Stange für ihren Liebsten hinlegte. Doch nun scheint sich Sasa wieder umzuorientieren.

"Irgendwas fehlt zwischen uns", sagt der Berliner zu seiner eigentlichen Flamme. "Vielleicht das, was du mit Carina hast?", kontert die Masseurin direkt. Und offenbar hat sie recht: Denn kurz darauf bandelt Sasa wieder mit der Blondine an. "Bei Vanessa ist die sexuelle Ansicht nicht so, bei der Carina ist halt so, sie ist auch eine Bombenfrau", stellt er im Interview klar. Bei der späteren Strandparty flirten und knutschen Carina und Sasa schließlich, was das Zeug hält.

Aber anstatt die Zeit mit Carina zu genießen, geht Sasa weiter auf Angriff. Bei einem Spiel soll er die Person küssen, in die er sich verlieben könnte. Doch anstatt schnurstracks auf Carina zuzugehen, wählt der Berliner eine andere Frau: Er gibt Carinas Bestie Henna einen leidenschaftlichen Kuss. "Siehst du uns verliebt ineinander?", fragt er daraufhin die ehemalige Love Island-Bekanntheit. "Das war deine Frage, nicht meine. Du hast auf jeden Fall allen gezeigt, dass sie das ist", antwortet Carina verletzt. Und als ob das alles nicht genug wäre, scheint der Playboy auch seine Ex Vanessa wieder zu vermissen. Kaum ist Carina nämlich auf einem Date, flirten die beiden wieder ohne jegliche Scham. Vanessa gibt Sasa bei einem Spiel sogar einen heißen Kuss.

Instagram / vanessita_x Vanessa, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

Instagram / carina.nl Carina Nl im August 2022

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidatin Henna

