Sind Max und Vanessa nach "Ex on the Beach"-Ende zusammen?

Sind sie das nächste Reality-TV-Traumpaar? Bei Ex on the Beach hatten sich Max Wilschrey (27) und Vanessa kennengelernt. Es dauerte nicht lange, bis die beiden miteinander anbandelten. Im Laufe der Show lernten sich die beiden Kandidaten immer besser kennen und flirteten miteinander. Vor wenigen Tagen flimmerte die letzte Folge der Staffel über die Bildschirme und die Fans der Hamburgerin wollen wissen, ob die zwei ein Paar sind. Vanessa verrät jetzt, was zwischen ihr und Max läuft...

In ihrer Instagram-Story erklärt sie, dass sie sich auch nach der Show intensiv kennenlernten und miteinander Zeit verbrachten. Doch trotz der Dates habe es nicht für eine Beziehung gereicht, wie Vanessa schildert: "Wir sind nie zusammengekommen. Manchmal ist das so. [...] Irgendwie haben wir uns in der Kennenlernphase verlaufen." Die Beauty scheint trotz der gescheiterten Liebe nicht allzu traurig zu sein und versichert ihrer Community: "Das ist auch okay, das passiert einfach so."

Auch für ein weiteres "Ex on the Beach"-Pärchen gab es kein Happy End. Yasin Mohamed (32) und Carina kamen sich in dem Format ebenfalls näher, doch es reichte nicht für mehr als eine TV-Romanze. "Yasin hat sich einfach nicht mehr bei mir gemeldet und dann war die Geschichte irgendwie zu Ende geschrieben", verriet Carina im "Aftershow – der Reality-TV-Podcast".

RTL/ René Lohse Max Wilschrey, Bachelorette-Kandidat

Instagram / vanessita_x Vanessa, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

Instagram / carina.nl Carina, Influencerin

