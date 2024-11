Einfach außerirdisch: Das war Heidi Klums Halloween-Kostüm

Es ist kein Geheimnis, dass Heidi Klum (51) sich jedes Jahr aufs Neue etwas ganz Besonderes für ihre Halloween-Party einfallen lässt. Auch 2024 machte das Supermodel da keine Ausnahme. Bereits im Vorfeld gab die Frau von Tom Kaulitz (35) immer wieder Einblicke in die Vorbereitung ihrer Verkleidung – verriet dabei aber nicht, was es werden würde. Nun ist die Katze aus dem Sack: Heidi verkleidete sich als die legendäre Filmfigur E.T.! Ihr Gatte tat es ihr gleich und so traten sie als übergroßes E.T.-Pärchen auf.

Die Germany's Next Topmodel-Jurorin habe sich für dieses Kostüm entschieden, da E.T. wohl immer "ein Teil unseres Lebens" war. "Ich fand E.T. so niedlich und wie er herumzappelte und all die Momente, in denen E.T. sich mit einer Perücke verkleidete und alles, also dachte ich, es würde Spaß machen, E.T. zu werden und vor allem zwei zu sehen", berichtete Heidi People auf dem roten Teppich ihrer Halloween-Party. Die Vorbereitungen für ihre Verwandlung hätten bereits um 11 Uhr morgens begonnen. Das Spektakel setzte sich aus einer leuchtenden Fingerspitze, einem motorisierten Kopfteil mit beweglichem Mund und Augen zusammen. Heidis Kopf steckte im Hals der Verkleidung und dürfte auf den ersten Blick eher schwerer zu erkennen gewesen sein.

Heidi veranstaltet seit 2000 ihre legendäre Halloween-Fete. Dabei ließ sie sich stets etwas Außergewöhnliches einfallen. Im vergangenen Jahr verkleidete sich die Mutter von Leni Klum (20) beispielsweise als Pfau, während ihr Mann das dazugehörige Ei darstellte. Sie verwandelte sich in der Vergangenheit aber auch schon in einen übergroßen Wurm oder in Prinzessin Fiona aus dem Film "Shrek".

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum an Halloween 2024

Anzeige Anzeige

MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum als Zombie-Angler und riesiger Regenwurm, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige