"Tolle Zeit": Corbin Bleu erinnert an "High School Musical"

Corbin Bleu (34) denkt an seine Zeit bei High School Musical zurück! Vor über 15 Jahren begeisterte die Geschichte rund um Troy Bolton und Gabriella Montez die Zuschauer weltweit. Doch auch die Darsteller schätzen die damalige Zeit am Set sehr: Erst im vergangenen Jahr feierte ein Teil des "High School Musical"-Casts eine kleine Reunion. Der Chad-Danforth-Darsteller Corbin fand jetzt liebevolle Worte für die Kultfilme!

In einem Interview mit People machte der 34-Jährige deutlich, wie dankbar er sei. "Ich glaube nicht, dass ich die Wirkung der Filme in vollem Umfang verstanden habe, erst später im Leben", verriet Corbin und fügte hinzu: "Viele von uns waren in den Teenagerjahren und hatten einfach eine tolle Zeit. Wir haben hart gearbeitet, wir waren hungrig. Wir gaben alles, unseren ganzen Körper für dieses Projekt, und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg."

Auch offenbarte der Schauspieler, dass er erst später lernte, die Disney-Projekte zu schätzen. "Ich habe die Leute, zu denen ich aufschaue. Wenn ich sie sehe oder ihre Stimme höre, bekomme ich das Gefühl: 'Ich kann das schaffen, ich weiß, dass ich das kann'. So sehr ich es auch liebe, es zu tun, ich sehe mich nicht als diese Person", erklärte Corbin und ergänzte: "Erst wenn ich diese Art von Geschichten [von Fans] höre, werde ich daran erinnert, dass ich das für andere Menschen bin."

Instagram / kennyortegablog Lucas Grabeel, Vanessa Hudgens, Corbin Bleu und Bart Johnson

SIPA PRESS / ActionPress Szene aus "High School Musical 3"

Getty Images Corbin Bleu, Schauspieler

