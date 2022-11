Erneute Reunion: "High School Musical"-Cast wieder vereint

Süßes Wiedersehen der High School Musical-Stars! Seit 2006 begeistert der Disney-Film rund um die Highschool-Schüler Troy Bolton und Gabriella Montez die Fans. 2020 überraschten die ehemaligen Teenie-Stars mit einer Reunion. In einem Video-Chat sangen sie ihren Hit "We're All In This Together". Jedoch fehlte damals jede Spur des Hauptdarstellers Zac Efron (35). Nun durften sich die Fans erneut freuen. Es gab eine zweite Reunion des Original-Casts!

In einem Instagram-Post, den der High School Musical-Regisseur Kenny Ortega (72) am Samstag geteilt hat, sind die ehemaligen Darsteller des Films zu sehen. Darunter die Schauspieler Lucas Grabeel (37), Vanessa Hudgens (33), Corbin Bleu (33) und Bart Johnson. Nebeneinander posierten die Stars, während sie die "Dream It Conventions" in Paris besuchten. Am Freitag kündigte Bart, welcher Coach Jack Bolton verkörperte, bereits das Wiedersehen der Darsteller bei der Veranstaltung "Back to the Musical World 2" in Frankreich an.

Auch bei dieser Reunion fehlte Zac erneut. Der Hollywood-Hottie ist aktuell bei den Dreharbeiten seines neuen Films "The Iron Claw". Paparazzi-Aufnahmen zeigten den 35-Jährigen in einem komplett veränderten Look: Er trug eine braunen Perücke und präsentierte seine XL-Muckis.

Getty Images Corbin Bleu, Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens und Zac Efron, 2008

Getty Images Die "High School Musical"-Stars auf ihrer Filmpremiere

MEGA Zac Efron am Set von "The Iron Claw"

