Keke Palmer über unangenehmen Kuss-Druck beim Disney-Dreh

Die Schauspielerin Keke Palmer (31) hat kürzlich eine unangenehme Erfahrung aus ihrer Kindheit beim Dreh des Disney-Films "Jump In!" geteilt. Mit nur 12 Jahren musste sie ihren ersten Kuss vor der Kamera mit dem damals 17-jährigen Corbin Bleu (35) filmen. In einem Interview im Podcast "Club Shay Shay" erzählte Keke, dass sie sich dabei unwohl fühlte und ihre Ängste gegenüber ihrer Agentin äußerte. Diese nahm ihre Sorgen jedoch nicht ernst und tat sie ab, was die junge Künstlerin verunsicherte.

Keke erinnerte sich daran, wie ihre Agentin auf ihre Bedenken reagierte: "Sie sagte nur: 'Meagan Good (43) musste in "Eve's Bayou" Samuel L. Jackson (75) küssen.'" Verwirrt von dieser Antwort dachte Keke: "Was soll ich damit anfangen? Das war doch auch seltsam!" Sie fühlte sich mit der Situation allein gelassen und überfordert. Im Podcast betonte sie: "Es ist komisch, dass Kinderstars oft so tun müssen, als wären sie Erwachsene. Das ist nicht normal." Sie wünschte sich mehr therapeutische Unterstützung für junge Schauspieler am Set, um solche Herausforderungen besser bewältigen zu können.

Neben ihrer Schauspielkarriere hat Keke kürzlich ihr Buch "Master of Me" veröffentlicht, in dem sie über ihre persönlichen Erfahrungen spricht. Durch ihre Offenheit hilft sie anderen jungen Künstlern, die Ähnliches erlebt haben. Keke, die auch als Sängerin und Moderatorin erfolgreich ist und 2024 sogar einen Emmy gewonnen hat, setzt sich für mentale Gesundheit und das Wohlbefinden in der Unterhaltungsbranche ein. Ihre Fans schätzen sie für ihren Mut, schwierige Themen anzusprechen, und hoffen, dass sie so Veränderungen in der Industrie anstoßen kann.

Keke Palmer und Corbin Bleu

Keke Palmer, Schauspielerin

