Kino-Sensation: Dieser Horrorfilm erobert deutsche Leinwände

Der Horrorfilm "Terrifier 3" hat in den deutschen Kinos einen sensationellen Erfolg erzielt. Der von Damien Leone inszenierte Horrorstreifen rund um den unheimlichen Clown Art, verkörpert von David Howard Thornton, konnte in seiner vierten Woche hierzulande die Marke von 500.000 Zuschauern knacken, wie kino.de jetzt berichtet. Der Film mit strengem Jugendverbot startete mit etwa 240.000 Zuschauern in Deutschland und erwies sich damit als weitaus erfolgreicher als sein Vorgänger. Im Vergleich war "Terrifier 2" in seinem Auftaktwochenende lediglich von 40.000 Horrorfans besucht worden.

Die enorme Resonanz auf "Terrifier 3" und das gesteigerte Interesse des Publikums fallen in eine Zeit, in der sich viele Zuschauer auf Filme rund um die anstehende Weihnachtszeit vorbereiten. Dabei sticht der Streifen über den schaurigen Clown Art als überaus profitables Filmprojekt hervor. Mit Produktionskosten von lediglich knapp zwei Millionen Euro hat der Film weltweit bereits 82 Millionen Euro eingespielt. Ein echter Triumph im Horror-Genre, der sich in Bezug auf Einspielergebnis und Zuschauerbewertung im Laufe der Reihe stetig verbessert hat. Während "Terrifier" auf Rotten Tomatoes 52 % beim Publikum erreichte, konnten die Fortsetzungen die Zuschauer zunehmend begeistern – der dritte Teil schaffte sogar eine Bewertung von 85 %.

Damien hat bereits in Aussicht gestellt, die Erfolgsserie fortzusetzen. Der Regisseur sprach gegenüber Discussing Film von maximal zwei weiteren Filmen in der "Terrifier"-Reihe, da er fürchtet, dass seine Ideen erschöpft sein könnten, wenn er noch mehr Projekte angeht. Die mögliche Option, zukünftige Filme an außergewöhnlichen Schauplätzen wie im Weltraum oder im Wilden Westen spielen zu lassen, erinnert an andere ikonische Horror-Reihen wie "Leprechaun", die ähnliche kreative Schauplätze wählten. Der Regisseur setzt außerdem auf kürzere Filme mit etwa 90 Minuten, um die Spannung für das Publikum hochzuhalten.

Getty Images Schauspieler David Howard Thornton und Regisseur Damien Leone mit dem "Terrifier 3"-Clown, 2024

Getty Images Damien Leone, Regisseur, 2024

