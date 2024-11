Traum in Pink: Anna Ermakova glänzt auf der Bambi-Verleihung

Anna Ermakova (24) sorgte am Donnerstag bei der diesjährigen Bambi-Verleihung in München für einen glamourösen Wow-Moment! Auf dem roten Teppich strahlte das Model in einem pinken bodenlangen Kleid, welches sie zum absoluten Hingucker des Events machte. Wie Fotos der Veranstaltung zeigen, war das von ihr ausgewählte Modell trägerlos, mit einem eingearbeiteten Korsett und einer schicken Strassschleife in der Mitte verziert. Als edles Accessoire trug Anna ein kleines silbern schillerndes Täschchen in der Hand. Ihre rote Haarpracht band sie zu einem lockeren Pferdeschwanz zusammen.

Die berühmte Tochter von Boris Becker (56) kam allerdings nicht alleine zu der angesehenen Preisverleihung. An ihrer Seite posierte voller Stolz ihre Mama Angela als Begleitung der Sängerin. Sie erschien in einem roten Abendkleid und lächelte mit ihrer Tochter für die Fotografen um die Wette. Neben den Mutter-Tochter-Schnappschüssen dürfen sich Fans auch über Fotos von Anna und der deutschen Schauspielerin Luna Schweiger (27) freuen. Die zwei posierten Seite an Seite, wobei sich die Tochter von Til Schweiger (60) nicht für ein Kleid entschied, sondern für einen schwarzen, glitzernden Anzug.

Bei der 24-Jährigen läuft es beruflich gesehen offensichtlich glänzend: Sie ist auf glamourösen Events unterwegs und hat einen vollen Terminkalender mit spannenden Jobs. Doch im Privaten lässt ihr Mr. Right noch auf sich warten. Anna ist zwar aktuell Single, allerdings weiß sie schon ganz genau, wie ihr Traummann sein sollte. Gegenüber Bild plauderte sie ganz offen aus, was ihren Zukünftigen unbedingt ausmachen sollte: "Mein Traummann ist jemand, dem ich wirklich vertrauen kann – das ist mir das Wichtigste."

Getty Images Anna Ermakova und Luna Schweiger

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Model

