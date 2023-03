Malika verrät: Deswegen war "Let's Dance" für Younes so hart

Malika Dzumaev (32) holte das Beste aus Younes Zarou (25) heraus! Die Zuschauer sahen die Profitänzerin und den TikToker am vergangenen Freitag das letzte Mal gemeinsam auf der Tanzfläche von Let's Dance. Das Tanzpaar bekam die wenigsten Zuschaueranrufe und musste daraufhin die Sendung verlassen. In der Show zeigte der Internet-Star auch seine emotionale Seite. Das fiel ihm jedoch nicht leicht. Damit hatte Malika auch während des Trainings zu kämpfen.

"Die größte Herausforderung für Younes war es, sich emotional zu öffnen, keine Angst zu haben, etwas falsch zu machen", erklärte Malika im Interview mit Promiflash. Sie habe ihrem Schützling so gut es geht zur Seite gestanden. Am Ende entschieden die Zuschauer, dass sie andere Tanzpaare besser fanden. "Mir hat es Spaß gemacht, mit Younes zu trainieren, er ist ein guter und fleißiger Schüler und Mensch! Mir ist es immer sehr wichtig, dass mein Partner sich wohlfühlt und mit mir über alles reden kann", gab die 32-Jährige Einblick in das Training mit dem YouTuber.

Außerdem ist Malika der Meinung, dass wirklich jeder das Tanzen erlernen kann. Das sei alles eine Sache der Übung. "Einige haben mehr Talent oder Vorerfahrung, die anderen müssen da einfach das Doppelte machen. Wichtig ist, dran zu bleiben und ganz viel üben", machte Malika Fans des Tanzens Mut, mit dem schönen Sport zu beginnen.

