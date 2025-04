Bei "Die Verräter": Younes Zarou möchte "keine Ratte" sein

In der dritten Staffel Die Verräter – Vertraue Niemandem! kämpft Younes Zarou (27) neben 15 anderen Promis um 50.000 Euro. Der Content Creator möchte in dem Spiel aus Wahrheit und Täuschung aber auf keinen Fall zu den Verrätern gehören und seine Mitstreiter nachts "umbringen" sowie hinters Licht führen – denn dreistes und hinterlistiges Lügen kann er gar nicht ab. "Ich habe das von klein auf, ich wurde von meinen Eltern so erzogen: 'Du bist keine Ratte, du verpetzt nicht'", erklärt er im Interview mit RTL und betont: "Wenn RTL mich auseinandernehmen will, dann packen die mich in die Verräter rein."

Der 27-Jährige möchte also um jeden Preis zu der Gruppe der Loyalen gehören. In dieser Rolle sieht er auch einen seiner Mitstreiter – der ihm allerdings auch die größte Konkurrenz machen könnte. Unter den Kandidaten befindet sich nämlich der Mentalist Timon Krause (30), den Younes bereits während seiner Teilnahme an Let's Dance kennenlernen durfte. "Angenommen, er ist ein Loyaler, dann würde er eigentlich recht schnell identifizieren können, wer ein Verräter ist", glaubt der TikTok-Star.

Ob Moderatorin Sonja Zietlow (56) sich dafür entscheidet, Younes als Verräter auszuwählen, erfahren die Zuschauer schon bald: Wie der Sender kürzlich bekannt machte, dürfen sich Fans bereits am 29. April auf die erste Folge der TV-Show freuen. Neben der Social-Media-Bekanntheit und Timon werden sich aber noch einige andere Promis der Challenge stellen. Auch die gesamte "Let's Dance"-Jury, bestehend aus Motsi Mabuse (43), Jorge González (57) und Joachim Llambi (60), sowie der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer (75) und das Model Mirja du Mont (49) werden unter anderem mit von der Partie sein.

RTL / Stefan Gregorowius Younes Zarou, TikTok-Star

RTL / Stefan Gregorowius Der "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Cast der dritten Staffel

