Wunsch nach Freundin: So sollte Younes' Partnerin sein!

Younes Zarou (25) wünscht sich eine Beziehung. Am vergangenen Freitag endete die Let's Dance-Reise für den TikToker. Younes und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (32) mussten die Sendung verlassen. Obwohl es dem YouTuber schwerfiel, öffnete er sich in der Show und äußerte den Wunsch nach einer Freundin. Doch wie sollte Younes Traumfrau denn eigentlich sein? Das verriet er im Interview mit Promiflash!

"Sie sollte natürlich das Herz am rechten Fleck haben! Sie sollte lieb und in meinen Augen hübsch sein. Zusätzlich ist mir natürlich Loyalität und Vertrauen sehr wichtig", gab Younes gegenüber Promiflash preis. Außerdem müsse seine zukünftige Herzensdame damit umgehen können, dass der gebürtige Frankfurter in der Öffentlichkeit stehe.

Nachdem Younes bei "Let's Dance" über seinen Beziehungswunsch sprach, meldeten sich tatsächlich sogar einige Frauen bei ihm auf Social Media. "Aber ehrlicherweise hatte ich noch keine Zeit, irgendjemandem zu antworten, an dieser Stelle eine kurze Entschuldigung dafür. Ich war die ganze Zeit sehr mit dem Tanztraining beschäftigt", erklärte der Webvideoproduzent.

