K-Pop-Star Lisa hatte Angst, ohne Blackpink Musik zu machen

Die 27-jährige Lisa, K-Pop-Sängerin und Mitglied der erfolgreichen Gruppe Blackpink, hat offen über ihre Unsicherheit gesprochen. Sich als Solokünstlerin ohne ihre Bandkolleginnen Jennie, Rosé und Jisoo zu präsentieren, habe ihr Angst gemacht. In einem Interview mit dem Magazin Billboard verriet sie: "Am Anfang war ich verängstigt und nervös, weil ich noch nie alleine etwas gemacht habe. Und jetzt habe ich Spaß."

Die 27-jährige Künstlerin hat kürzlich ihre eigene Künstleragentur LLOUD gegründet und arbeitet aktuell an einem Soloalbum. Gegenüber dem Magazin erzählte sie, dass die Liebe ihrer Fans ihr allerdings geholfen habe, ihre anfängliche Unsicherheit zu überwinden. "Als meine Singles rauskamen, hat die Reaktion der Fans mich geheilt. Es ist wie: 'Oh mein Gott. Ja – ich habe großartige Arbeit geleistet!'" Lisa ist in der Gruppe Blackpink hauptsächlich als Rapperin bekannt, wolle sich als Solokünstlerin aber vielfältiger präsentieren. "Jetzt habe ich die Chance, der Welt zu zeigen, wozu ich noch fähig bin", sagte sie.

Auf ihren Solopfaden könne Lisa dennoch auf die Unterstützung ihrer Bandkolleginnen vertrauen, was ihr viel bedeute – ihre Bandkolleginnen Jennie, Rosé und Jisoo seien wie eine Familie für sie. "Wir kennen uns so gut und wissen, wie viel Energie wir in jedes einzelne Projekt stecken müssen. Deshalb wollen wir uns unterstützen und sagen: 'Du hast wirklich gute Arbeit geleistet!'", erklärte sie. Trotz ihrer individuellen Projekte betonte Lisa, dass Blackpink immer ein wichtiger Teil ihres Lebens bleiben werde. Die Gruppe plane, im nächsten Jahr zurückzukehren.

Getty Images Lisa Manobal im April 2023

Getty Images Blackpink, K-Pop-Girlgroup

