Fremdgehvorwürfe: Linda Braunberger verteidigt Jermaine

Jermaine Diallo und Linda Braunberger (25) sehen sich erneut mit Fremdgehvorwürfen konfrontiert. In den letzten Tagen kursierten auf Social Media Gerüchte, Jermaine habe seine Partnerin ein weiteres Mal betrogen, und Linda habe ihm auch diesmal verziehen. Gegen diese Spekulationen wehrt sich die Reality-TV-Bekanntheit nun in ihrer Instagram-Story. "Diese Behauptung ist falsch! Die Situation hat ein enormes Ausmaß angenommen und belastet nicht nur mich, sondern vor allem Jermaine sehr. Er bekommt Hassnachrichten, Beleidigungen und üble Unterstellungen, obwohl an den Gerüchten nichts dran ist", stellt die Influencerin klar.

In ihrer emotionalen Botschaft appellierte Linda an ihre Follower, keine ungeprüften Informationen zu verbreiten. Sie betonte, dass Worte Konsequenzen haben, und sprach offen über die Auswirkungen der Anschuldigungen auf ihren Alltag. "Was gerade passiert, ist belastend. Danke an alle, die uns unterstützen und sich nicht an Hate beteiligen", schrieb sie. Zugleich fand sie klare Worte für alle, die sich an den Gerüchten beteiligen: "Schämt euch", lautete ihr direkter Appell. Damit sei von ihrer Seite alles gesagt.

Die Gerüchte stammten von Jermaines Ex-Freundin Belly. Im Netz erklärte sie: "Linda wurde zum zweiten Mal betrogen." Die Das große Promi-Büßen-Kandidatin behauptete zu wissen, dass Linda ihrem Partner, wie schon beim ersten Fehltritt, verziehen habe. Der 21-Jährige reagierte entschieden auf ihre Äußerungen und stellte seinerseits auf Social Media klar: "Ich sage es direkt und kläre auf: Nein, das stimmt nicht."

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger und Jermaine Diallo, Realitystars

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025

TikTok / bellydahhh Realitystar Bellydah