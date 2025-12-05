Ex behauptet: Betrog Jermaine Diallo seine Linda erneut?

Linda Braunberger (25) und Jermaine Diallo scheinen auf Wolke sieben zu schweben – zumindest, wenn man den Inhalten auf ihren Instagram-Accounts Glauben schenkt. Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten haben erst kürzlich eine gemeinsame Wohnung in Berlin bezogen und posten viele Einblicke in ihren Alltag als Paar. Doch nun meldet sich Jermaines Ex Belly mit bösen Anschuldigungen. "Linda wurde zum zweiten Mal betrogen", behauptet die Germany Shore-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story.

Schon einmal belasteten Untreuevorwürfe das Liebesglück von Linda und Jermaine – nun soll es angeblich ein weiteres Mal zu einem Vorfall gekommen sein. Laut Belly sei es zumindest das zweite Mal, dass Linda davon auch tatsächlich erfährt. Getrennt sei das Paar dennoch nicht, behauptet die 34-Jährige. "Sie hat ihm schon wieder verziehen, entweder weil sie delulu ist, oder weil sie mir nicht recht geben will", schreibt sie weiter. 'Delulu' ist Jugendslang und bezeichnet eine Person, die unrealistische Vorstellungen hat. Für Belly trifft das auf Linda zu – immerhin hatte Belly, die vor Linda mit Jermaine liiert war, schon mehrfach öffentlich über ihn ausgepackt.

Dass zwischen Linda und Jermaine nicht immer nur alles rosig läuft, ist längst bekannt. Im August meldete sich Linda mit kryptischen Worten im Netz: Sie verkündete die Trennung von Jermaine in einer Instagram-Story, dann löschte sie die Nachricht sofort wieder. Am nächsten Morgen meldete sich ein sichtlich verwirrter Jermaine zu Wort – er erfuhr wohl aus den sozialen Medien von seinem eigenen Liebes-Aus. Schließlich ließen sich die Wogen allerdings glätten und die zwei nahmen die Trennung öffentlich zurück.

Instagram / linda.voilet Jermaine Diallo und Linda Braunberger, 2025

ProSieben, Joyn Bellydah Venosta bei "Das große Promi-Büßen"

Instagram / jermaine.linda Linda Braunberger und Jermaine Diallo, Juli 2025