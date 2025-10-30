"Gossenf*tze": Linda Braunberger will Promi-Büßen abbrechen

Zwischen Linda Braunberger (24) und Bellydah Venosta brodelt es gewaltig bei Das große Promi-Büßen. Nachdem Linda in ihrer Runde der Schande über das Verhalten von Belly hergezogen hatte, blieb eine Versöhnung aus. Stattdessen kündigte Belly an, dass "jemand sich warm anziehen sollte". Linda bekam das mit und überlegte im Gespräch mit Theresia Fischer (33), Belly aus der Fassung zu bringen, damit diese handgreiflich wird: "Wenn sie einmal in Rage ist, dann ist sie in Rage." Am nächsten Morgen verkündete Belly: "Heute bin ich ready für Linda-Beef." Es dauerte nicht lange, bis die Emotionen hochkochten.

Nach einer Challenge sprach Belly Linda darauf an, ob sie nicht nett zu ihr gewesen sei. Linda erklärte, dass dies zwar stimme, es aber nichts an ihrer gemeinsamen Vergangenheit ändere. Das war für Belly das Signal, die Nettigkeit fallen zu lassen: "Du bist genauso eine Gossenf*tze wie ich. Aber ich bin nicht so eine scheinheilige F*tze wie du." Obendrein brachte die Germany Shore-Bekanntheit auch Jermaines Namen ins Spiel, den aktuellen Freund ihrer Erzfeindin: "Ohh, Mäuschen! Er hat echt eklige Sachen mit mir gemacht." Linda, erzürnt von Bellys Provokationen, konterte scharf – ein hartes Wortgefecht folgte. Die verbale Entgleisung gipfelte in Beleidigungen, bis schließlich Serkan Yavuz (32) dazwischen ging: "Die provozieren sich bis zum Bitteren – das ist einfach nur verletzen."

Trotz des Eingreifens von Serkan spitzte sich die Lage zwischen den beiden weiter zu und Linda zeigte sich sichtlich mitgenommen. Sie erklärte schließlich gegenüber Theresia, dass ihr der Streit mit Belly über den Kopf wachse und sie das Format nicht mehr fortsetzen wolle. Während ihre Mitstreiter in der Essensschlange anstanden, machte sich die TV-Bekanntheit auf ins Sprechzimmer. "Ich möchte sofort hier raus. Ich breche ab", betonte sie deutlich. Ob die Situation zwischen den beiden Kontrahentinnen noch beruhigt werden kann oder Linda tatsächlich die Koffer packt, bleibt jedoch bis kommende Woche offen.

RTL / Friederike Jacobitz Linda Braunberger, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

ProSieben, Joyn Bellydah Venosta bei "Das große Promi-Büßen"

ProSieben, Joyn Linda Braunberger bei "Das große Promi-Büßen"