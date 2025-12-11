Nach Jermaine-Beef: Belly und Linda Braunberger umarmen sich

Beim Wiedersehen von Das große Promi-Büßen kam es zum Showdown zwischen Linda Braunberger (25) und Belly Venosta – mit überraschendem Ende. Vor laufenden Kameras griff Olivia Jones (56) den jüngsten Instagram-Beef der beiden auf, der sich um Lindas Beziehung mit Jermaine Diallo drehte. Nach hitzigen Betrugsvorwürfen von Belly und Lindas Versuch, eine Gewalttat zu provozieren, entschuldigte sich das Ex-GNTM-Model schließlich bei ihrer Erzfeindin. Nach kurzem Zögern und einem Aufruf von Moderatorin Olivia folgte sogar eine versöhnliche Geste: Beide umarmten sich, um das Thema hinter sich zu lassen. Belly blieb zwar sichtlich reserviert und ließ nicht alle Distanz fallen, doch der Moment markierte eine Wende in dem monatelang andauernden Zoff.

Zuvor wurden die strittigen Punkte offengelegt. Auslöser war Bellys Behauptung, Jermaine sei Linda bereits zweimal fremdgegangen. Linda wies das in der Wiedersehensshow entschieden zurück: "Erstens müsste ich wissen, dass etwas passiert, damit ich überhaupt verzeihen kann, also ist das eine falsche Behauptung. Zum anderen habe ich keinen Plan, was sie meint." Sie schilderte, wie sie morgens ihr Handy in die Hand nahm und fassungslos war: "Ich bin um zehn Uhr aufgewacht und habe mich gefragt, was der Scheiß wieder soll. Ich habe mir gedacht, sie hat das gemacht, weil wir gerade hier sitzen, es war erst ein paar Tage her." Belly betonte derweil ihren eigenen Antrieb: "Es ging mir nur darum, was sie über mich gesagt hat." Olivia sprach einen weiteren Punkt an: Linda habe innerhalb der Show gezielt provoziert, um Belly zu einer Grenzüberschreitung zu treiben. "Du wolltest quasi eine Handgreiflichkeit provozieren. Wie kommt man auf so eine beschissene Idee?", fragte Olivia. Linda zeigte Reue: "Das geht gar nicht und das Verhalten tut mir leid."

Schon im Büßer-Camp hatten sich Linda und Belly heftige Wortgefechte geliefert. Nach einer weiteren Eskalation in Folge sieben zog Linda schließlich die Reißleine und verließ freiwillig die Show. "Mir ist das viel zu viel für die Psyche, deswegen gehe ich jetzt", erklärte die Influencerin damals vor laufenden Kameras. Jörg Dahlmann (66) versuchte noch zu vermitteln und auch Theresia Fischer (33) stellte sich an Lindas Seite – doch an ihrer Entscheidung änderte das nichts.

Joyn Linda Braunberger und Belly Venosta in "Das große Promi-Büßen"

TikTok / bellydahhh Realitystar Bellydah

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025

