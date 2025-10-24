Linda und Jermaine Diallo zeigen erste gemeinsame Wohnung

Linda Braunberger (24) und Jermaine Diallo wagen einen neuen Schritt in ihrer Beziehung: Das Reality-TV-Pärchen ist in seine erste gemeinsame Wohnung in Berlin gezogen. Auf Instagram teilen sie nun erste Fotos ihrer neuen Bleibe. "Neues Kapitel in Berlin", schreibt Linda zu den Aufnahmen. Darauf zu sehen: vermutlich ihre ersten paar Tage in der gemeinsamen Wohnung. Zwischen Date-Night mit Steak und kuscheligem TV-Abend zeigen sie kleine Einblicke in das schicke Design und die Einrichtung des Appartements.

Während es für Jermaine nur ein Umzug innerhalb einer Stadt war, ist der Schritt für Linda deutlich größer. Für die Liebe zog das Model nun endgültig von München nach Berlin. Schon in der Vergangenheit sprachen die beiden über ihre Pläne und verrieten, dass sie die Hauptstadt – Jermaines Heimat – als Ort für ihre gemeinsame Zukunft auserkoren haben. "Ich bin tatsächlich immer in Berlin, meistens so zwei bis drei Wochen am Stück und dann nur für ein paar Tage in München", erklärt die 24-Jährige ihre Entscheidung auf Instagram.

Allzu lang sind die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit und der Germany Shore-Star noch nicht zusammen. Sie lernten sich in der vergangenen Staffel von Ex On The Beach kennen – und verliebten sich noch in der Show Hals über Kopf ineinander. Beim großen Wiedersehen der Show im vergangenen Juli machten sie es dann offiziell. "Linda und ich sind in einer glücklichen Beziehung. Und das soll auch so bleiben", erklärte Jermaine vor laufender Kamera.

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger und Jermaine Diallo in ihrer neuen Wohnung in Berlin, Oktober 2025

Instagram / linda.voilet Jermaine Diallo und Linda Braunberger in ihrer neuen Wohnung

Instagram / linda.voilet Jermaine Diallo und Linda Braunberger, 2025