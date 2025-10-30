Lindas Runde der Schande nimmt Promi-Büßen-Mitstreiter mit

Linda Braunberger (24) musste sich in der sechsten Folge von Das große Promi-Büßen der gefürchteten Runde der Schande bei Olivia Jones (55) stellen. Dort wurde die Reality-TV-Darstellerin mit ihrem Verhalten aus ihrer Zeit bei Germany's Next Topmodel konfrontiert. Olivia erinnerte Linda an ihre Respektlosigkeit gegenüber Mitstreiterinnen – und sie zeigte Reue: "Ich kann mich damit nicht mehr identifizieren." Doch auch aktuellere Vorfälle, darunter herablassende Kommentare bei Ex on the Beach, wurden thematisiert, wie Lindas Äußerung über Jenny Grassl (24): "Ich brauche kein Botox und Hyaluron, um geil zu sein." Selbstkritisch, aber weniger einsichtig gestand Linda: "Ich bin sehr oberflächlich, ich habe ein eigenes Schönheitsideal. Ich finde gewisse Verhaltensweisen nicht so cool."

Ein weiterer Konfliktpunkt war Lindas abwertende Meinung über Belly. Diese hatte sie als "eine 5 von 10" abgewertet und deren Verhalten unter anderem als "aus der Gosse" bezeichnet. Die Konfrontation mit diesen Szenen brachte Linda zu Tränen, als sie erklärte: "Es geht nicht darum, dass ich mich besser positionieren möchte als jemand anderes. Aber wenn ein Mensch mich scheiße behandelt, obwohl er mich nicht kennt, finde ich das asozial." Die beiden Frauen haben eine gemeinsame Vergangenheit: Belly hatte etwas mit Lindas aktuellem Partner Jermaine Diallo am Laufen. "Ich habe ihr nichts getan, nie. Wieso hasst man eine Frau, nur weil sie mit einem Typen zusammen ist. Wo soll ich sie einordnen? Eigentlich ist sie eine -100 sogar. Charakterlich auf jeden Fall – für mich", wetterte Linda abschließend. Serkan Yavuz (32) kommentierte bei diesen Worten: "Ich weiß nicht, was in ihr vorgeht, wenn sie sagt, ich bin die Lady, ich bin die bessere, ich kann alles viel, viel besser. Mir ist die Kinnlade heruntergefallen."

Auch ihr verstorbener Vater, der kurz vor ihrem GNTM-Durchbruch an Krebs verstarb, wurde in der Sendung angesprochen. Das löste tiefe Emotionen bei Linda und ihren Mitstreitern aus: Sowohl bei Edith Stehfest (30) als auch bei Vanessa Brahimi kullerten die Tränen. Olivia mahnte Linda, die eigenen Schmerzen nicht dazu zu nutzen, andere Menschen ebenfalls zu verletzen. Im Rahmen der Konfrontation wurde deutlich, dass sich die Influencerin nach Halt, Liebe und Veränderung sehnt. Einen großen Rückhalt bietet ihr dabei ihr Freund Jermaine: "Er hat in mir eine Person rausgeholt, die vorher nicht da war." Mitkandidat Jörg Dahlmann (66) behauptete: "Viele Dinge lassen sich in der Kindheit erklären. Ich tu mich immer schwer, das vorzuschieben: 'Ich hatte eine schwere Kindheit, also darf ich ausrasten.' Auf der anderen Seite sucht auch Linda nach Liebe."

Anzeige Anzeige

ProSieben, Joyn Linda Braunberger bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige Anzeige

ProSieben, Joyn Bellydah Venosta bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige Anzeige

Instagram / jermaine.linda Linda Braunberger und Jermaine Diallo, Juli 2025