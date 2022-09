Fans sind sicher: Willi Whey und Pamela Reif sind ein Paar!

Was läuft da wirklich zwischen Willi Whey und Pamela Reif (26)? Seitdem der Blogger im März in einem Work-out-Video der Fitness-Influencerin zu sehen war, scheinen die beiden ziemlich viel Zeit miteinander zu verbringen. Im August besuchte der Hottie die Unternehmerin sogar in ihrem neuen Haus auf Ibiza. Die Fans sind sich jedenfalls sicher: Bei Pam und Willi geht mehr als nur Freundschaft!

Auf Instagram veröffentlichte der Tattoo-Fan nun ein Video, in dem er mit der 26-Jährigen in einem Geländewagen zu sehen ist. In der Kommentarspalte unter dem Clip brachten die Follower die Gerüchteküche mal wieder zum Brodeln. "Pam und Willi sind ein Paar. Sie wollen es nur noch nicht zugeben" und "Ich warte nur darauf, dass es endlich öffentlich wird", schrieben nur zwei von vielen Usern.

Im Promiflash-Interview hatte die Beauty aus Karlsruhe im August allerdings noch klargestellt, dass sie nicht mit Willi zusammen sei. "Wir verstehen uns einfach sehr gut, aber da ist nichts, was öffentlich gemacht werden sollte", erklärte Pam ihre Haltung auf der GLOW in Essen. Ob sich das mittlerweile wohl geändert hat?

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

Instagram / williwhey Willi Whey im August 2022

Getty Images Pamela Reif im Oktober 2019 in Hamburg

