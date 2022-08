Pamela Reif ehrlich: Das läuft wirklich mit Willi Whey!

Promiflash hat nachgehakt! Pamela Reif (26) ist für ihren Fitnesscontent bekannt. Mit ihren leckeren, gesunden Rezepten und harten Work-outs bringt sie aber nicht nur ihre Fans auf der ganzen Welt zum Schwitzen. So lädt sie auch mal Musiker oder andere Netzbekanntheiten zu sich ein, um mit ihr zu sporteln. Vor einigen Monaten war der Influencer Willi Whey bei ihr zu Besuch und seitdem scheint er ihr nicht mehr von der Seite zu weichen. Was geht da zwischen Pamela und Willi?

Auf Social Media zeigen sich die zwei Hotties immer wieder mal zusammen und teilen auch Videos, in denen sie sich verführerische Blicke zuwerfen. Zunächst gingen viele nur von einer PR-Aktion aus. Doch mittlerweile spekulieren die Fans, ob sie nicht auch im wahren Leben ein Paar sind. "Wir verstehen uns einfach sehr gut, aber da ist nichts, was öffentlich gemacht werden sollte", meinte Pamela nun im Promiflash-Interview auf der Glow und lächelte dabei verschmitzt. Ebenfalls interessant: Der Tattoo-Liebhaber stand am Rand des Red-Carpets und wartete dort auf Pamela.

Unter ihren gemeinsamen Beiträgen rasten ihre Follower bezüglich einer möglichen Beziehung förmlich aus. So posten beispielsweise einige User: "Dieser Augenkontakt" oder "Macht es doch endlich offiziell". Zuletzt hatte Pamela ein Sixpack-Selfie von Willi mit einem "Hi" kommentiert und er antwortete mit einem "Oh hey". Auch darunter schrieben zahlreiche Fans, dass sie sich endlich ein Paar-Outing wünschen würden.

Instagram / pamela_rf Willi Whey und Pamela Reif im April 2022

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Web-Star

Instagram / pamela_rf Willi Whey und Pamela Reif im März 2022

