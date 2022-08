Neue Flirt-Indizien: Pamela Reif urlaubt mit Willi Whey!

Pamela Reif (26) sorgt weiter für süße Gerüchte! Schon seit Wochen spekulieren die Fans der Influencerin über ihren Beziehungsstatus. Der Grund dafür ist Willi Whey – denn zwischen dem Fitness-Star und seiner Kollegin scheint sich etwas anzubahnen. Gegenüber Promiflash versicherte die Beauty zuletzt zwar noch, es gäbe nichts zu verkünden. Doch nun tauchten neue Indizien für die Romanze der beiden auf!

Auf seinem Instagram-Profil nahm der TikToker seine Fans zuletzt mit auf Reisen – es ging nach Ibiza. Auf der Baleareninsel zeigte sich Willi beim Training oder auch am Strand. Alleine war er dabei aber wohl nicht: Denn wie aufmerksame Follower bemerkten, schien der Influencer Pam in ihrem neuen Haus zu besuchen! Zumindest waren in den Aufnahmen des Tattoo-Liebhabers die Räumlichkeiten der Blondine zu sehen, wie an den Lichtschaltern zu erkennen war. In einem weiteren Video sieht man Pamela zudem offenbar im Hintergrund stehen.

Ob Pam und Willi ihre Fans wohl weiter zappeln lassen – oder machen sie ihre Liebe bald offiziell? Zumindest sind die zwei augenscheinlich unzertrennlich. Auch zur GLOW in Essen begleitete der Muskelmann die 26-Jährige und postete im Netz sogar ein Foto der beiden Arm in Arm.

Anzeige

Getty Images Pamela Reif in Cannes, Mai 2022

Anzeige

Instagram / williwhey Willi Whey auf Ibiza, August 2022

Anzeige

Instagram / williwhey Willi Whey und Pamela Reif bei der GLOW, August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de