Schock: Khloé Kardashian hatte einen Tumor im Gesicht!

Khloé Kardashian (38) hatte wohl noch mal Glück. In den vergangenen Wochen zeigte sich die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit immer wieder mit einem großen Pflaster auf ihrer Wange. Die Fans der zweifachen Mutter zeigten sich daher besorgt im Netz. Doch was hat es damit auf sich? Wie Khloé ihren Fans nun mitteilte, habe sie vor Kurzem eine schockierende Nachricht erhalten: Sie hatte einen Tumor im Gesicht!

"Ich hatte eine kleine Beule auf meinem Gesicht entdeckt und anfangs angenommen, dass es ein kleiner Pickel ist. Als ich bemerkt habe, dass sie nicht verschwindet, habe ich mich dann nach sieben Monaten für eine Biopsie entschieden", berichtete die 38-Jährige in ihrer Instagram-Story. Bei der Untersuchung des Gewebes habe man dann festgestellt, dass es sich dabei um einen Tumor handelt. "Ein paar Tage später sagte man zu mir, ich müsste mich sofort operieren lassen, um den Tumor aus meinem Gesicht zu entfernen", erinnerte sich die Unternehmerin.

Die OP sei gut verlaufen und man habe das gesamte Tumorgewebe problemlos entfernen können. Dennoch müsse sie das Pflaster noch eine Weile tragen, bis die Wunde verheilt ist. "Sobald ich [es abmachen] darf, werdet ihr wahrscheinlich eine Narbe sehen. Und auch eine kleine Kerbe in meiner Wange, an der Stelle, wo der Tumor entfernt wurde", erzählte Khloé weiter. Für den TV-Star ist es nicht der erste Fall von Krebs. "Mit 19 hatte ich ein Melanom auf meinen Rücken. Um es zu entfernen, musste ich mich auch damals operieren lassen", teilte sie mit.

