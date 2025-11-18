Darum sehnt sich Evelyn Burdecki so sehr nach einer Familie

Evelyn Burdecki (37) hat in einem offenen Gespräch bei "deep und deutlich" über ihren großen Wunsch nach einer eigenen Familie gesprochen. Die Reality-TV-Darstellerin, die sich nicht scheut, auch über sehr persönliche Themen zu reden, verriet, dass sie bereits Eizellen hat einfrieren lassen, um sich diesen Traum eines Tages erfüllen zu können. "Ich habe den Gedanken schon seit Ende 20, habe es aber immer vor mir hergeschoben. Vielleicht findest du ja doch deinen Traummann", erklärte Evelyn und gab zu, dass sie sich diesen Schritt lange überlegt hatte.

Der Verlust ihres Vaters machte den Wunsch nach eigenen Kindern für Evelyn noch intensiver. "Als mein Papa gegangen ist, habe ich gedacht, er kann seine Enkelkinder nicht mehr sehen", teilte sie mit. Ihre Mutter sei mittlerweile fast 80 Jahre alt, und Evelyn hofft, ihr eines Tages noch Enkelkinder schenken zu können. Allerdings sei die Suche nach einem Partner, der diesen Familienwunsch teilt, nicht einfach. "Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, ich will heiraten und am liebsten morgen ein Kind haben. Aber so ab dem dritten Date spreche ich es auch mal an", sagte sie und gestand, dass dies nicht immer gut ankomme. "Ich wurde auch schon geblockt und geghostet, nachdem ich es erzählt habe."

Evelyn gilt nicht nur als fröhlicher und quirliger Realitystar, sondern auch als jemand, der mit beiden Beinen im Leben steht und bereit ist, an sich und ihre Träume zu glauben. Schon öfter hat sie in Interviews betont, wie wichtig ihr Familie und Zusammenhalt sind, was sicher auch von ihren polnischen Wurzeln geprägt ist. Während sie öffentlich charmant und humorvoll mit ihrer Suche nach Mr. Right umgeht, bleibt der Kinderwunsch für sie ein sehr emotionales Thema, wie ihre offenen Worte nun zeigen.

ActionPress / Simon Pfaff Evelyn Burdecki, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Februar 2025

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, August 2024