Sandra Köhldorfer will Freundin Evelyn Burdecki verkuppeln

Bei Evelyn Burdecki (37) läuten in der neuen Folge von "Being Burdecki" die Hochzeitsglocken – allerdings nicht für sie selbst, sondern für ihre Freundin Sandra Köhldorfer (44). Die Hochzeit auf den ersten Blick-Expertin hat kürzlich ihrem Partner das Jawort gegeben und will Evelyn nun beim Feiern unter die Arme greifen. Ihr Plan: Ein Single-Gast namens Horst, genannt "Horsti", könnte Evelyns Herz erobern. Anfangs scheint das auch aufzugehen, denn Evelyn zeigt sich zunächst begeistert: "Der ist ein Gentleman, groß, stark, gut drauf." Doch als sie Horsti auf seinen Alkoholkonsum anspricht, sind die sieben Spritzer, die er getrunken haben soll, ein Dämpfer – das Bauchkribbeln bleibt aus.

Die 44-Jährige schwelgt bei ihrer eigenen Hochzeit im Eheglück und hat gehofft, dass sie Evelyn durch ein Kennenlernen mit Horsti ebenfalls einen Schritt näher an die große Liebe bringen könnte. Doch Evelyn entschließt sich schnell, dass der Funke nicht übergesprungen ist, verabschiedet sich höflich und lässt ihren potenziellen Verehrer sitzen. Während sie den Abend trotzdem genießt und sich von der Atmosphäre der Hochzeit inspirieren lässt, formuliert Evelyn ihren Wunsch, selbst irgendwann die Liebe ihres Lebens zu finden und als Braut zu strahlen: "Ich hab's geliebt, Sandra heiraten zu sehen."

Bei Sandras Hochzeit verlief nicht alles nach Plan, wie sie im Bunte-Interview verriet: Kurz vor der Zeremonie versagte der Reißverschluss ihres Brautkleids. Die Expertin nahm das Missgeschick mit Humor und scherzte: "Vielleicht muss Ryan mich halbnackt heiraten." Zum Glück konnte die Designerin rechtzeitig eingreifen und das Problem lösen, sodass die Trauung schließlich wie geplant stattfinden konnte. Emotionaler Höhepunkt der Feier war der Auftritt von Sandras Tochter. Die kleine Kaia brachte auf dem Arm eines Verwandten die Ringe zum Altar – beide in weißen Kleidern. Für Sandra war dieser Moment unbezahlbar: "Das bedeutete alles für mich."

Collage: Instagram / drsandratherapy, Getty Images Collage: Sandra Köhldorfer und Evelyn Burdecki

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

Photographie Markus Hertrich Ryan Bank und Sandra Köhldorfer während ihrer Hochzeit im August 2025

