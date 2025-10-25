"Jeder Zweite": So anstrengend ist Daten für Evelyn Burdecki

Evelyn Burdecki (37) hat in ihrer neuen Doku "Being Burdecki" offen über die Herausforderungen beim Dating gesprochen. Die 37-Jährige, die seit Jahren als fester Bestandteil der deutschen Reality-TV-Szene gilt, erzählte von ihren Erfahrungen mit Männern, die ihre Bekanntheit ausnutzten. "Ich würde sagen, jeder Zweite", erklärte sie offen im Hinblick auf Männer, die sie nur aufgrund ihrer Berühmtheit treffen wollten. Besonders nervig findet Evelyn, wenn ihre Dates mehr Interesse an prominenten Persönlichkeiten in ihrem Umfeld als an ihr zeigen. "Wenn ein Mann mich beim Date interviewt, dann weiß ich schon: Das passt nicht."

Umgekehrt betont die Düsseldorferin, wie erfrischend sie Männer ohne Social-Media-Präsenz findet. Für sie sei es ein echter Pluspunkt, wenn der potenzielle Partner sie nicht schon online durchleuchtet habe. Gleichzeitig hat Evelyn gelernt, vorsichtiger zu sein und checkt mittlerweile vorab ihre Dates. "Man weiß ja nie, wer da wirklich vor einem sitzt", meint sie und verrät, dass oftmals auch ihre Freunde mithelfen, Hintergründe über die Männer zu recherchieren. Trotz der Schwierigkeiten bleibt Evelyn optimistisch und glaubt daran, beim nächsten Date den richtigen Mann finden zu können.

Ihre Offenheit zu diesen Themen ist typisch für die lebensfrohe Blondine, die bereits früher Pech in der Liebe hatte. Besonders die Trennung von einem Mann, mit dem sie sich eine gemeinsame Zukunft vorgestellt hatte, ging ihr nahe. Dennoch hält Evelyn daran fest, sich nicht unterkriegen zu lassen und stets nach vorne zu schauen. "Krone richten und weitermachen" lautet ihr Motto, auch in der Liebe. Mit ihrem fröhlichen Auftreten und ihrer authentischen Art begeistert sie weiterhin ihre Fans und bleibt sich selbst treu – ob in der Liebe oder in ihrer Karriere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

ActionPress / Simon Pfaff Evelyn Burdecki, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

Anzeige