Das ist Evelyn Burdeckis peinlichste Dating-Erfahrung

Evelyn Burdecki (37), bekannt aus zahlreichen Reality-TV-Formaten, hat in einem Interview mit RTL ein besonders peinliches Erlebnis preisgegeben. Beim vierten Treffen mit einem Mann schien zunächst alles perfekt zu laufen, das Date endete sogar auf einem gemeinsamen Hotelzimmer. Doch genau dort nahm die Situation eine unerwartete Wendung: Evelyn glaubte, der Mann sei nach seiner Verabschiedung bereits gegangen, ging ins Badezimmer und ließ dort den Dingen ihren Lauf. "Ich hab alles vollgefurzt", erzählte sie freimütig und fügte hinzu: "Das war so peinlich. Ich kriege schon wieder Schweißausbrüche." Umso unangenehmer für sie war die Erkenntnis, dass ihr Date offenbar alles mitbekommen hatte, denn er wartete noch vor der Tür.

Leider blieb das Happy End aus, und der Reality-Star sucht weiterhin nach der großen Liebe. Wie ihr Traummann sein sollte, schilderte Evelyn ebenfalls im Interview: Wichtig sei ihr eine gemeinsame Leidenschaft fürs Essen. "Ich möchte keinen Mann haben, der die Salatblätter zählt", erklärte sie. Stattdessen wünscht sie sich jemanden, der auch mal herzhaft zulangen kann – ob Burger, Fritten oder ein Döner, bei dem die Sauce an allen Seiten runterläuft. Vielleicht ist dieser lockere Zugang zur Liebe am Ende das Geheimnis, ihren idealen Partner zu finden.

Privat gibt sich Evelyn humorvoll und unbeschwert, was sie auch in vergangenen Interviews immer wieder gezeigt hat. Ihre offene Art, auch peinliche Geschichten zu teilen, sorgt bei ihren Fans regelmäßig für Lacher. Schon in der Vergangenheit punktete sie in ihrer Karriere vor allem mit Charme und Authentizität. Trotz zahlreicher Versuche hat es mit dem richtigen Partner noch nicht geklappt, doch ihre positive Einstellung bleibt ungebrochen. Evelyns Fans lieben sie gerade für ihre ehrliche und oft unkonventionelle Sicht auf das Leben und die Liebe.

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

