"Albtraum": Evelyn Burdeckis Nummer wurde veröffentlicht

Evelyn Burdecki (37) wollte in Italien eigentlich nur "La Dolce Vita" genießen, als ihr Handy plötzlich zum Störfaktor wurde: In der vierten Folge der Doku-Soap "Being Burdecki" klingelt während einer Tour durch das "Athen des Stiefelstaates" mit Guide Eduardo da Silva immer wieder eine unbekannte Nummer. Erst hebt Evelyn zögernd ab, dann der Schock: Ein Mann behauptet am Telefon, ihre Nummer sei auf Telegram veröffentlicht worden – inklusive Bild. "Ich war noch nie in meinem Leben auf Telegram, das kann gar nicht sein", stellt die Reality-TV-Bekanntheit klar. Doch der Anrufer bleibt dabei, und Evelyns Blick spricht Bände. "So etwas ist mir noch nie passiert, das ist wirklich der absolute Albtraum", sagt sie vor laufender Kamera.

Die Blondine hakt nach, will wissen, wer dahintersteckt – eine klare Antwort bekommt sie nicht. Laut dem Anrufer sei sie nicht das einzige prominente Ziel: Auch die Nummer von Fußballer Kevin Großkreutz (37) soll kursieren. Evelyn überprüft den Hinweis sofort. Sie vergleicht die bei Telegram angegebene Nummer mit der in ihren Kontakten – und kommt fassungslos zum Ergebnis: "Das ist die gleiche Nummer. Unfassbar!" Um Kevin zu warnen, wählt sie ihn umgehend. Doch der Ex-BVB-Star zeigt sich ahnungslos. "Bei mir hat keiner angerufen", berichtet er am Telefon. Evelyn ringt derweil um Fassung und Witz, fragt Richtung Crew: "Das kann doch alles nicht wahr sein, wo ist die versteckte Kamera?"

Abseits des Schreckmoments lässt die Szene Einblicke in Evelyns Alltag und ihr Umfeld zu. Die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin betont vor Ort, seit 20 Jahren dieselbe Nummer zu haben – ein Stück Vertrautheit, das sie ungern aufgeben würde. Mit Kevin verbindet sie eine private Freundschaft, die sie in Situationen wie dieser schnell zum Hörer greifen lässt. Zwischen Sightseeing, spontanen Sprüchen und der Nähe zur Crew zeigt die Düsseldorferin in "Being Burdecki", wie sehr sie auf direkte Kommunikation setzt, wenn etwas schiefläuft – und wie wichtig ihr Menschen sind, die sie persönlich anspricht, bevor Gerüchte die Runde machen.

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

Instagram / fischkreutz Kevin Großkreutz im Februar 2025

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki hat eine Outfit-Panne beim Filmpreis 2025

