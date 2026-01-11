Paris Hilton beruhigt Fans: Britney Spears geht es gut

Paris Hilton (44) hat ihren Fans ein Update zu Britney Spears (44) gegeben und damit die Wogen der Sorge geglättet. In einem aktuellen Interview mit Daily Mail erzählte Paris, dass sie in engem Kontakt mit der Sängerin. Die Unternehmerin sagte, sie habe in den vergangenen Wochen Nachrichten mit Britney geteilt und Momente abseits der Öffentlichkeit erlebt, die sie beruhigen. "Es geht ihr gut! Es geht ihr wirklich sehr gut", beteuerte Paris. Ohne konkrete Termine oder Orte zu nennen, betonte Paris, dass es ihrer Freundin besser gehe, als viele denken, und dass sie sich auf Positives konzentriere.

Vor allem die anhaltende Unruhe in den sozialen Netzwerken, wo sich Fans seit Wochen fragen, wie es Britney wirklich geht, war Thema des Gesprächs. Paris erklärte, sie lese vieles davon und verstehe, dass sich viele Menschen Sorgen machen. Gleichzeitig betonte sie, dass Britney hinter den Kulissen stabiler wirke als in der Online-Debatte oft dargestellt. Sie berichtete von gemeinsamen Momenten, in denen die Sängerin gelacht habe und sich entspannt gezeigt habe. Auf konkrete Pläne, etwa zu neuen Projekten, Reisen oder möglichen öffentlichen Auftritten, wollte die Unternehmerin allerdings nicht eingehen. Sie machte klar, dass sie die Privatsphäre ihrer Freundin respektiert und nur so viel teilen möchte, wie sich für Britney richtig anfühlt.

Die Verbindung zwischen Paris und Britney reicht bis in die 2000er-Jahre zurück, als beide regelmäßig zusammen in Los Angeles gesichtet wurden und als Party-Duo die Schlagzeilen bestimmten. Damals erzählte Paris in Interviews immer wieder, wie sehr sie es schätze, mit jemandem befreundet zu sein, der den Druck der Öffentlichkeit aus eigener Erfahrung kenne. Auch später, als sich ihre Wege äußerlich trennten und beide eigene Familien gründeten, riss der Kontakt im Hintergrund offenbar nie ganz ab.

Instagram / parishilton Paris Hilton und Britney Spears, 2006

Imago Paris Hilton und Britney Spears in West Hollywood, November 2006

Imago Paris Hilton bei den WWD Style Awards 2026 in Santa Monica