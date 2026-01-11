Notting Hill ruft: Lily Allens Suche nach einem Traumhaus

Lily Allen (40) startet mit großen Plänen ins neue Jahr: Die Sängerin ist auf der Suche nach einem neuen Luxus-Zuhause in London und lässt dafür ihr altes Leben in New York hinter sich. Nach der Trennung von Ehemann David Harbour (50) will Lily in ihre frühere Heimat Notting Hill zurückkehren und dort oder im schicken Primrose Hill ein neues Zuhause finden. Bis zu fünf Millionen Pfund [ca. 5,8 Millionen Euro] soll sie laut Daily Mail für die perfekte Immobilie einplanen – ein Neustart, den sie sich gemeinsam mit ihren zwei Töchtern Ethel und Marnie wünscht. Während sie durch Londons Nobelviertel streift, soll sie laut einem Insider "das ideale Haus für ihr neues Leben" suchen.

Parallel zu ihrer Haussuche sortiert die Musikerin auch ihre bisherigen Wohnverhältnisse. Laut dem Bericht will Lily ihre erst im vergangenen Jahr gekaufte ehemalige Sozialwohnung in West-London künftig vermieten, statt selbst dort einzuziehen. Das kleine Apartment hatte sie sich zugelegt, als sich ihre Ehe mit David, mit dem sie zuletzt ein Brownstone-Townhouse in Brooklyn teilte, bereits in der Krise befand.

Erst vor einer Woche sprach Lily im Podcast "Miss Me?" ganz offen darüber, wie herausfordernd die vergangenen Monate auch für ihre Töchter waren. "Es ist viel los. Wir haben Häuser gewechselt, Länder gewechselt, Schulen gewechselt, und das ist eine Menge", erzählte die Sängerin damals. Besonders der Neustart in London, das neue Umfeld und die jüngste Trennung setzten Ethel und Marnie zu – mitten in der sensiblen Teenagerphase. Lily beschrieb, dass die beiden einen sicheren Hafen suchen und sich gleichzeitig in der neuen Nachbarschaft zurechtfinden müssen.

Getty Images Lily Allen bei den Fashion Awards 2025 in London

Getty Images David Harbour und Lily Allen, März 2022

Getty Images Lily Allen, Sängerin