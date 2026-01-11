Deswegen liest Charlie Hunnam keine Kritiken mehr über sich

Charlie Hunnam (45) hat einen ungewöhnlichen Weg gefunden, um sich als Schauspieler gegen harte Kritik zu schützen: Er liest keine Rezensionen mehr. Diese Entscheidung traf er bereits nach seiner Rolle im Film "Green Street Hooligans" von 2005, die damals stark kritisiert wurde. Während das Publikum den Film lobte und ihm bis heute auf Plattformen wie Rotten Tomatoes eine beeindruckende Zustimmungsrate von 87 Prozent gibt, zeigten sich viele Kritiker wenig begeistert. "Ich habe mir gesagt: 'Na gut, okay. Ich muss das nicht noch einmal durchmachen'", verriet er Access Hollywood bei den Critics' Choice Awards.

Mit diesem Prinzip scheint Charlie bestens zurechtzukommen: "Diesen Trick habe ich schon früh in meiner Karriere gelernt. Ich mache das jetzt seit 27 Jahren." Seitdem baute er sich eine beeindruckende Karriere auf, unter anderem mit seiner Rolle als Jax Teller in "Sons of Anarchy" oder in Ryan Murphys (60) "Monster". Für seine Rolle als Serienkiller Ed Gein in "Monster" wurde er nun sogar für den Critics' Choice Award als "Bester Schauspieler in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm" nominiert – den Preis gewann jedoch Schauspielkollege Stephen Graham für "Adolescence".

Laut Entertainment Weekly verriet Charlie außerdem, dass er wegen seines "Tricks" sogar erst spät von seiner Nominierung erfuhr. Zur Zeit der Bekanntgabe war er mit seiner langjährigen Freundin Morgana McNelis auf seiner Ranch nördlich von Santa Barbara. "Wenn ich dort bin, schaue ich nie wirklich auf mein Handy und wusste daher nicht, dass diese Nominierungen bekannt gegeben werden sollten", erklärte er. "Als ich dann auf mein Handy blickte, hatte ich etwa 40 verpasste Anrufe und Nachrichten und dachte: 'Oh nein, etwas Schreckliches ist passiert.' Doch es stellte sich heraus, dass etwas Wundervolles passiert war."

Getty Images Charlie Hunnam bei den Critics' Choice Awards in Santa Monica 2025

Getty Images Charlie Hunnam, Januar 2026

Getty Images Morgana McNelis und Charlie Hunnam, September 2025