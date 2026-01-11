So verlief die Liebesgeschichte von Kylie Jenner & Timothée

Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30) haben ihre Liebe nun auch vor laufenden Kameras gefeiert: Am Sonntag, 4. Januar, saß die Unternehmerin in Santa Monica im Publikum der Critics Choice Awards, während der Schauspieler seinen ersten Preis als Bester Schauspieler entgegennahm – und sie in seiner Dankesrede rührend erwähnte. "Danke an meine Partnerin seit drei Jahren. Ich liebe dich", sagte Timothée von der Bühne, wie People berichtete. Die beiden tauschten kurz darauf einen Kuss, ehe sie den Abend in eleganten Looks fortsetzten. Zuvor hatte Kylie auf Instagram einen persönlichen Jahresrückblick geteilt – inklusive Foto von Tochter Stormi, die mit Stickern im Gesicht in die Kamera grinste, und einer innigen Umarmung mit Schwester Kendall.

Der Moment auf großer Bühne krönt eine Beziehung, die seit dem Frühling 2023 immer sichtbarer wurde. Damals machten erste Berichte die Runde, dass die Reality-Ikone und der Oscar-Nominierte Zeit miteinander verbringen – kurz nachdem Kylie sich von On-off-Partner Travis Scott (34) getrennt hatte, mit dem sie die Kinder Stormi und Aire großzieht. Us Weekly bestätigte die neue Liebe im April 2023 und zitierte einen Insider, Timothée sei "ein absoluter Gentleman" und behandle Kylie mit Respekt. Im Mai 2025 zeigten sie sich erstmals entspannt bei einem Basketballspiel, wenig später folgte ihr Debüt auf dem roten Teppich. Bei den Critics Choice Awards 2026 schließlich stand Kylie nicht nur stilvoll an seiner Seite, sie bekam auch vor Millionenpublikum eine Liebeserklärung.

Abseits des Rampenlichts lassen beide immer wieder kleine, private Einblicke zu. Kylie zeigte in ihrem aktuellen Instagram-Karussell Familienmomente, Haustiere und einen gemütlichen Abend mit Freundin Hailey Bieber (29); Schwester Khloé schickte im Kommentar Herzen. Kendall, die oft an Kylies Seite auftaucht, war in der Bilderauswahl ebenfalls präsent – zuletzt umarmten sich die Schwestern vor einem Sonnenuntergang. Timothée, der selten über sein Privatleben spricht, hielt seine Worte auf der Bühne schlicht und direkt; Kylies lautloses "Ich liebe dich, auch" aus dem Publikum beantwortete die Geste. So entsteht ein Bild zweier Stars, die ihre Beziehung bedacht teilen – mal auf dem Court, mal auf dem Teppich und manchmal einfach nur im Familienalbum.

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet beim Fototermin der 70. David di Donatello in den Cinecittà Studios, Rom, 7. Mai 2025

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei einem Spiel der New York Knicks