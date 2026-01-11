Dschungelcamp-Steckbrief: Das ist Reality-Bekanntheit Ariel

Name: Valeria

Spitzname: Ariel

Geburtsdatum: 13. April 2003

Geburtsort: Basel

Bekannt, weil...

Bekannt wurde Ariel 2023 durch die Datingshow Love Fool. Dort traten sie und ihr Ex-Partner Giuliano Lorenzo Hediger zunächst als Singles an, bevor sie kurz vor dem Finale als Paar enttarnt wurden. Beim großen Wiedersehen folgte direkt die nächste Überraschung: Die beiden verkündeten, dass sie Nachwuchs erwarten. Im April 2024 kam ihre Tochter Ileyna Amani zur Welt. Kurz darauf trennte sich das Paar – begleitet von öffentlichen Auseinandersetzungen rund um Vaterschaft und Sorgerecht. Ebenfalls 2024 stellte sich Ariel der Herausforderung bei The 50 und kämpfte um ein Preisgeld von 50.000 Euro, schied jedoch auf Platz 20 aus. 2025 zeigte sie bei Are You The One – Reality Stars in Love eine neue Facette von sich und konnte zuvor gemeinsam mit Giuliano bei Prominent getrennt das verbleibende Preisgeld in Höhe von 12.000 Euro gewinnen. Nun geht es für die Reality-TV-Persönlichkeit in den australischen Dschungel – doch auch in der kommenden Staffel von #CoupleChallenge wird sie ihre kämpferische Seite unter Beweis stellen.

Stärken:

Ariel gilt als direkt, emotional und expressiv – Eigenschaften, mit denen sie in Reality-Formaten regelmäßig auffällt und für hohen Unterhaltungswert sorgt. Dank ihrer Erfahrung aus mehreren Formaten weiß sie, wie Kameras funktionieren und wie man Präsenz zeigt. Ihre offene Art schafft Nähe zum Publikum, während sie in Konflikten nicht zurückschreckt und sich klar positioniert. Auch unter Druck bleibt sie standhaft: Öffentliche Trennungen, Shitstorms und private Tiefpunkte haben gezeigt, wie belastbar sie ist – ein klarer Vorteil für die extremen Bedingungen des Camps. Mit ihrer Kämpfermentalität und viel Gesprächsstoff im Gepäck bringt Ariel beste Voraussetzungen für den Dschungel mit.

Schwächen:

Die 23-Jährige bringt viel Emotion mit – ihre offene Art schafft Nähe zum Publikum, kann sie allerdings gleichzeitig angreifbar machen. In Stresssituationen reagiert sie häufig impulsiv, was Konflikte verschärfen kann. Sie scheut keine Auseinandersetzungen – dadurch gerät sie jedoch schnell in Streitigkeiten, was ihr zwar Sendezeit sichert, sie aber Sympathien kosten kann. Zudem wirkt sie oft polarisierend: Zuschauer und Mitstreiter nehmen sie selten neutral wahr, man liebt sie oder lehnt sie ab. Auch ihr öffentliches Beziehungsdrama liefert viel Gesprächsstoff – kann ihr aber gelegentlich negativ ausgelegt werden.

RTL Ariel, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

