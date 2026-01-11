Brooklyn Beckham wehrt sich gegen Kontrollgerüchte der Fans

Brooklyn Peltz-Beckham (26) lässt die jüngsten Gerüchte über seine Ehe nicht stehen und schlägt zurück: Freunde des Hobbykochs erklären, die Behauptung, Ehefrau Nicola Peltz (31) ziehe bei ihm die Fäden, sei "frauenfeindlich" und "tief beleidigend". Die Wortmeldungen wurden dem Mirror zugespielt. Was ist passiert? Brooklyn soll demnach "sehr viel seine eigenen Entscheidungen treffen" und bewusst einen eigenen Kurs abseits des berühmten Beckham-Kosmos einschlagen. Die Vorwürfe kursieren seit Monaten im Netz, befeuert von Fans, die jeden Schritt der Patchwork-Familie genau verfolgen. Es sei einzig und allein Brooklyns Wunsch gewesen, den Kontakt zu seinen Eltern einzuschränken und habe nichts mit Nicola zu tun.

Auslöser für die neuen Schlagzeilen ist ein juristischer Schritt, der die Beckham-Welt erschüttert haben soll: Wie der Mirror berichtet, erhielten Victoria und David bereits im vergangenen Sommer ein Schreiben der Londoner Kanzlei Schillings, die Brooklyn und Nicola vertritt. Darin seien die Eltern gebeten worden, den Kontakt zu ihrem ältesten Sohn einzustellen und ihn auch nicht mehr in sozialen Medien zu erwähnen. Menschen aus dem Umfeld des Models erklären, Brooklyn habe sich dazu entschlossen, nachdem frühere Bitten offenbar ignoriert worden seien. "Er tat, was er tun musste, um sich selbst zu schützen", wird ein Insider zitiert. Dass Brooklyn und Nicola weder zu Davids 50. Geburtstag nach London kamen noch die Familie zur Erneuerung ihrer Ehegelübde einluden, gilt als weiterer Tiefpunkt im ohnehin belasteten Verhältnis.

Privat scheint Brooklyn jedoch weiter Brücken in der Familie zu haben. Laut Mirror steht er in engem Kontakt zu beiden Großelternpaaren und soll an der warmen Beziehung zu ihnen festhalten. Die Schauspielerin Nicola hat in der Vergangenheit schon mehrfach gezeigt, dass sie Konflikte nicht scheut: Für die aufwendig inszenierte Hochzeit mit Brooklyn beauftragte ihr Vater einen Star-Anwalt, um wegen Streitigkeiten mit Hochzeitsplanern vor Gericht zu ziehen, der Fall wurde später beigelegt. Aktuell soll Nicola zudem ein Hundefriseur-Geschäft verklagen, das sie für den Tod ihres Chihuahuas verantwortlich macht.

IMAGO / Cover-Images Brooklyn Beckham, September 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024