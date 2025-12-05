So war Samira Yavuz' erster Geburtstag seit Serkan-Trennung

Samira Yavuz (32) feierte am 1. Dezember ihren Geburtstag – den ersten seit der Trennung von Serkan Yavuz (32). In ihrem Podcast "Main Character Mode" erzählt sie nun von dem besonderen Tag. Die Reality-TV-Bekanntheit habe zunächst mit ihrer Mutter und ihrer besten Freundin bei einem Gläschen Wein reingefeiert. An ihrem Geburtstag selbst folgte dann eine kleine Party mit etwas mehr als zwanzig Gästen. Samira schwärmt zunächst von der Zeit mit ihren Liebsten, dann wird sie nachdenklich und gibt zu: "Es war ein richtig schöner Geburtstag – aber natürlich auch ganz anders als sonst."

Sie sei es über die vergangenen Jahre hinweg gewohnt gewesen, ihren Geburtstag als Paar bzw. als Familie zu verbringen. Den Unterschied beschreibt sie jetzt als "krass" – trotzdem resümiert sie: "Nicht weniger schön, einfach nur anders." Sie erzählt, Serkan habe ihr gratuliert und sich mit den Töchtern um ein Geschenk bemüht. "Voll süß, sie sind zusammen in den Blumenladen gegangen und Nova durfte die Blumen aussuchen für den Strauß, den sie mir schenken", schildert die 32-Jährige und betont: "Das war ein schöner Moment. Hat mich gefreut, dass er daran gedacht hat, obwohl die Situation so ist, wie sie ist."

Samira scheint sich so langsam mit der Trennung, die im vergangenen Februar bekannt geworden war, zu arrangieren. Gemeinsam mit Serkan organisiert sie den Alltag ihrer gemeinsamen Töchter Nova und Valea und pflegt dabei ein freundliches Verhältnis zu ihrem Ex. Dennoch besinnen sich beide mittlerweile verstärkt auf ihr eigenes Leben: Ein Weihnachtsfest gemeinsam als Familie wird es daher in diesem Jahr nicht geben.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Anzeige Anzeige