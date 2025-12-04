Diese Werte sind Serkan Yavuz in Kindererziehung wichtig

Serkan Yavuz (32) ist inzwischen nicht nur erfolgreicher Realitystar und Influencer, er hat auch eine eigene Firma gegründet. Unter dem Namen "Novalea" plant er den Vertrieb von Kinderprodukten – und hofft auf großen Erfolg, den er irgendwann an seine eigenen Kids weitergeben kann. Dennoch sei es ihm wichtig, dass seine Töchter sich nicht irgendwann in ein gemachtes Nest setzen. "Ich werde es ihnen so beibringen, dass beide immer für sich selbst und ihr eigenes Einkommen arbeiten müssen und sich den Arsch aufreißen müssen, um im Leben was zu erreichen", erklärt er in der aktuellen Folge seines Podcasts "unReal".

Serkan wolle seine Töchter Nova und Valea nicht verziehen und ihnen dieselben Werte mitgeben, mit denen auch er aufgewachsen sei. "Diese Selbstverständlichkeit gibt es nicht. Im Leben musst du immer was dafür tun, damit du vorankommst. Nichts sollte selbstverständlich sein", betont er. In Sachen Erziehung scheinen er und seine Ex Samira Yavuz (32) bislang aber wohl einen guten Job zu machen. Immer wieder schwärmt der 32-Jährige von seinen Mädchen – insbesondere die ältere zeige Eigenschaften, die ihn begeistern. "Nova ist so empathisch, das ist unglaublich", erzählte er bereits in einer früheren Folge und verriet auch, dass sie schon mit ihren drei Jahren gelernt habe, Dinge wertzuschätzen.

Dauerhaft unter einem Dach mit seinen Kindern lebt der TV-Star, der aktuell bei Das große Promi-Büßen zu sehen ist, inzwischen nicht mehr. Nach ihrer Trennung Anfang 2025 zog Samira mit Nova und Valea in eine eigene Wohnung – seitdem kümmern sie sich abwechselnd um das Kindergartenkind und die Einjährige. Auch wenn das Co-Parenting gut zu klappen scheint, hat das natürlich einiges geändert. Nachdem sie im vergangenen Sommer sogar noch einen gemeinsamen Familienurlaub verbracht haben, werden sie zukünftige Feiertage, wie zum Beispiel das anstehende Weihnachtsfest, nicht gemeinsam als Familie feiern.

Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg, Köln, April 2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova, Oktober 2025

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025