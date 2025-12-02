"Kein böser Mensch": Serkan Yavuz litt in Runde der Schande

Bei Das große Promi-Büßen musste Serkan Yavuz (32) in der Runde der Schande ordentlich einstecken. Auch wenn dem Realitystar bewusst gewesen sei, worauf er sich einließ, fürchtete er das Zusammentreffen mit Moderatorin Olivia Jones (56), wie er in der aktuellen Folge seines Podcasts "unReal" verrät. "Ich hatte Schiss. [...] Ich hatte Angst, dem Ganzen noch mal ausgesetzt zu sein. [...] Ich hab mich selbst nicht wiedererkannt. Ich saß da bei Olivia und habe einfach nur gehofft, dass ich die richtigen Worte finde", erinnert er sich und fügt hinzu: "Weil ich es nicht böse meine – ich bin kein böser Mensch. Das wollte ich einmal klarstellen, weil man mich damals als den größten Tyrannen dargestellt hat."

Serkan sei sich in diesem Moment schon bewusst gewesen, dass er die Strafe für sein Verhalten sowieso schon bekommen habe. "Ich habe es verstanden, ich hab das schlimmste Karma doch schon erlebt. Dass ich meine Kinder nicht mehr täglich sehe und Samira, die ich abgöttisch geliebt habe, verloren habe", beteuert er. Konkret vorgeworfen wurde Serkan sowohl der Betrug seiner damals hochschwangeren Ehefrau als auch das berüchtigte Ein-Euro-Statement, in dem er seinen Fans die große Aufklärung des Skandals versprach und mit dem er sich eine goldene Nase verdiente. Im Gespräch mit Olivia erklärte Serkan, was ihn damals geritten habe und wie sehr er die Aktion bereue. "Ich schäme mich einfach dafür. Es tut mir leid. Es ging mir nie ums Geld. Es ging mir wirklich nie um dieses sch**ß Geld", beteuert er erneut in seinem Podcast.

Fast ein Jahr ist es her, dass das Leben von Serkan nicht mehr das ist, was es früher einmal war. Anfang 2025 trennte sich seine Ehefrau Samira Yavuz (32) von ihm und zog mit den zwei gemeinsamen Töchtern in eine eigene Wohnung. Obwohl sie sich zwischenzeitlich wieder anzunähern schienen, haben beide inzwischen eingesehen, dass sie wohl keine gemeinsame Zukunft als Paar mehr haben werden. Während Samira kürzlich in einer Instagram-Fragerunde gestand, dass sie sich inzwischen bereit fühle, jemand Neues kennenzulernen, scheut Serkan momentan noch den Kontakt zu Frauen.

Anzeige Anzeige

Imago Serkan Yavuz beim Social Event der Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg in Köln, April 2024

Anzeige Anzeige

Joyn Serkan Yavuz bei "Das große Promi-Büßen" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024