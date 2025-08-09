Brandon Blackstocks Halbbruder postet emotionalen Tribut

Brandon Blackstock (†48), früherer Talent-Manager und Ex-Mann von Kelly Clarkson (43), ist nach einem über dreijährigen Kampf gegen Hautkrebs im Alter von nur 48 Jahren verstorben. Am Donnerstag, kurz nach seinem Tod, bestätigte ein Sprecher der Familie die traurige Nachricht und erklärte, Brandon sei im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen. Besonders emotional reagierte sein Halbbruder Shelby Blackstock, Rennfahrer und Sohn von Countrysängerin Reba McEntire, in den sozialen Medien. In einem Instagram-Beitrag schrieb er: "Gestern haben wir einen Bruder, einen Vater, einen Großvater und einen Sohn verloren. Brandon Blackstock war ein unersetzlicher Teil unserer Familie – lustig, klug und voller Leben."

Shelby teilte dabei auch zahlreiche Fotos von gemeinsamen Momenten und erinnerte in seiner Hommage an die vielen positiven Eigenschaften seines Halbbruders. "Er hat mir so viel beigebracht, und ich werde die unzähligen wertvollen Erinnerungen, die wir miteinander geschaffen haben, für immer bewahren", schrieb er weiter. Trotz der schwierigen Zeit fanden Brandon und Shelby zu besonderen gemeinsamen Momenten zusammen, wie etwa einem Treffen bei einem Rodeo in Houston im März.

Brandon war der Sohn von Narvel Blackstock und seiner ersten Ehefrau Elisa Gayle Ritter. Seine Familie, zu der auch die bekannte Country-Sängerin Reba McEntire zählt, war ihm eine wichtige Stütze. Reba, die lange Brandons Stiefmutter war, hatte immer wieder betont, dass sie ihn wie einen eigenen Sohn liebte. Während seiner letzten Lebensjahre widmete sich Brandon dem Leben auf einer Ranch, nachdem er seine Karriere im Talentmanagement hinter sich gelassen hatte.

Instagram / shelbyblackstock Shelby Blackstock und Brandon Blackstock

Instagram / shelbyblackstock Brandon Blackstock und Shelby Blackstock

