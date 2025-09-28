Nach ihrer Hochzeit: Benny Blanco schwärmt von Selena Gomez

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben sich endlich das Ja-Wort gegeben! Die Schauspielerin und der Musikproduzent feierten gestern ihre Hochzeit in Santa Barbara. Selena strahlte in einem schulterfreien weißen Kleid, während Benny mit einem stilvollen Smoking beeindruckte. Die Gäste wurden im Vorfeld über die genaue Location im Unklaren gelassen und mit Shuttles zur Festlichkeit gebracht, die schließlich im Sea Crest Nursery stattfand. Zu den zahlreichen Hochzeitsfotos, die seine frischgebackene Ehefrau auf Instagram veröffentlichte, schrieb der 37-Jährige nun begeistert: "Meine Frau im echten Leben." Zahlreiche Prominente, darunter Camila Cabello (28) und Gordon Ramsay (58), gratulierten dem Paar öffentlich.

Die glamouröse Feier wurde von der renommierten Hochzeitsplanerin Mindy Weiss organisiert und zog zahlreiche Stars an. Unter den Gästen waren Selenas Kolleginnen und Kollegen aus der Serie Only Murders in the Building, darunter Steve Martin (80), Martin Short (75) und Paul Rudd (56). Auch Taylor Swift (35), Paris Hilton (44) und Ashley Park (34) waren mit von der Partie. Ein großer Star ließ sich die Zeremonie jedoch entgehen: Meryl Streep (76) war zeitgleich bei der Mailänder Fashion Week. Die Hochzeitsfeierlichkeiten begannen bereits einen Tag zuvor mit einem luxuriösen Probedinner, das den Auftakt zu ihrem großen Tag bildete.

Selena und Benny hatten ihre Verlobung im Dezember des letzten Jahres bekannt gegeben, nachdem sie 2023 erstmals öffentlich über ihre Beziehung gesprochen hatten. Die beiden Musiker lernten sich durch ihre Zusammenarbeit an Selenas Songs wie "Same Old Love" kennen. Benny sprach noch im März in der "The Tonight Show" von Jimmy Fallon (51) davon, wie nervös er vor seinem romantischen Heiratsantrag war: "Sich zu verloben ist das Verrückteste auf der Welt." Die 33-Jährige hingegen zeigte sich bei einem erneuten Besuch in der Talkshow voller Vorfreude auf die Hochzeit und beschrieb die Planung als "wundervoll".

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Anzeige Anzeige

Getty Images Benny Blanco, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Fallon, Moderator