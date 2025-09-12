Kurze Nächte: Romina Palms Tochter Hazel schläft nicht durch

Romina Palm (26), das bekannte Model und Social-Media-Gesicht, hat zuletzt ihr Publikum auf Instagram mit ehrlichen Einblicken in ihren aktuellen Alltag überrascht. Als frischgebackene Mutter machen ihr vor allem die Nächte derzeit zu schaffen, da ihre kleine Tochter Hazel sie kaum schlafen lässt. "Die Nacht war wieder eine Minus zehn von zehn. Hazel war wieder jede Stunde wach", verriet Romina sichtbar müde in einer Story. Ein Lichtblick sind die Nächte, in denen ihr Verlobter Christian Wolf (30) zu Hause ist. Dann schläft Hazel manchmal sogar bis vier oder fünf Uhr durch – ein echter Luxus für die junge Familie.

Während Christian häufig beruflich unterwegs ist und nicht immer dafür sorgen kann, dass es nachts ruhiger zugeht, wählt Romina pragmatische Lösungen. Gute Laune und Humor lässt sie sich auch von durchwachten Nächten nicht nehmen und greift stattdessen beherzt zur doppelten Portion Koffein. "Da hilft nur noch die doppelte Portion Koffein!", erklärte sie lachend vor der Kamera. Mit dieser lockeren Einstellung erreicht sie stets das Herz ihrer Fangemeinde. Bewunderung erntet sie insbesondere für ihren starken Willen und ihre positive Art, mit den Herausforderungen des Mutterseins umzugehen.

Die Beziehung zwischen Romina und Christian ist inzwischen ein viel beachteter Bestandteil ihres Social-Media-Lebens. Zuvor hatte Romina bereits offen darüber gesprochen, wie wichtig ihr gemeinsame Zeit mit Christian ist und wie sehr sie diese schätzt, auch wenn sie manchmal kurz ausfällt. Besonders kleine Gesten und alltägliche Momente hätten für das Model eine große Bedeutung. Diese Offenheit und die Bereitschaft, auch schwierige Zeiten mit einem Augenzwinkern zu nehmen, machen Romina zum Vorbild für viele ihrer Fans, die immer wieder von ihrer Lebensfreude und authentischen Art begeistert sind.

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrem Baby Hazel, August 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Tochter Hazel, 2025