Julian Zietlow wirft seiner Ex Alina Kindesmissbrauch vor

Julian Zietlow (40) hat öffentlich schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Frau Alina Schulte im Hoff (38) erhoben. Auf Instagram richtete sich der Social-Media-Star mit einem direkten Appell an die Mutter seiner beiden Töchter Lilly und Liv. Er behauptet, die Kinder würden unter der Trennung leiden und wirft Alina vor, ihnen nur sehr begrenzte Zeit mit ihrem Vater zu ermöglichen. Besonders besorgt zeigt sich Julian um die älteste Tochter Lilly, die laut seiner Aussage zunehmend verstummt sei. "Alina, das ist Kindesmissbrauch!", schreibt er deutlich.

Mit deutlichen Worten appellierte der 40-Jährige an Alina, ihren angeblichen Groll gegen ihn nicht auf die Kinder zu projizieren. Als Grund für Alinas Verhalten sieht Julian die tiefgreifenden Verletzungen, die ihre gescheiterte Beziehung hinterlassen hat. "Du willst nicht sie schützen, du willst dich schützen. Weil ich dir wehgetan habe. Ich kann das nicht wiedergutmachen. Ich kann dich nicht wieder ganz machen", erklärt der ehemalige Fitnessunternehmer öffentlich.

Julian und Alina waren ganze 18 Jahre zusammen. Doch ihre Beziehung war geprägt von zahlreichen Turbulenzen. Im Jahr 2023 verließ der Unternehmer seine Frau, wanderte nach Thailand aus und führte eine offene Beziehung mit einer 25-Jährigen. Als diese Beziehung scheiterte, näherten sich Julian und Alina wieder an. Nach einem gescheiterten Comeback gaben sie im Oktober 2024 ihre endgültige Trennung bekannt. Alina entschied sich, mit den zwei gemeinsamen Töchtern nach Dubai auszuwandern – wohin ihr Julian wenig später folgte. Das Co-Parenting scheint trotz der räumlichen Nähe jedoch nicht zu funktionieren.

Instagram / alina_schulte_im_hoff Julian Zietlow mit seiner Ex Alina Schulte im Hoff

Collage: Instagram Julian Zietlow mit seinen Töchtern

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im Oktober 2023