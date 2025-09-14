Familienplanung: Romina Palm wünscht Hazel Geschwister

Romina Palm (26), das bekannte Model und Social-Media-Star, hat in einer Instagram-Fragerunde verraten, dass sie sich weitere Kinder wünscht. Auf die hypothetische Frage, ob sie sich lieber gegen ein weiteres Kind oder für drei zusätzliche entscheiden würde, gab die 26-Jährige eine eindeutige Antwort: "Drei Geschwister!" Für ihre Tochter Hazel könne sie sich nichts Schöneres vorstellen, als ihr ein Leben mit Geschwistern zu ermöglichen. Trotz der Herausforderungen, die das Muttersein mit sich bringt, überwiegt für Romina das Glück, das Hazel ihr schenkt.

Die junge Mutter teilte auch ihre Gedanken zu der intensiven Liebe, die sie für ihre Tochter empfindet. Sie beschrieb, dass diese bedingungslose Bindung einzigartig sei und von niemand anderem gegeben werden könne. Gleichzeitig hob sie hervor, wie wichtig es ihr sei, dass Hazel in Zukunft eine enge Beziehung zu Geschwistern aufbauen könne. "Damit sie sich alle noch untereinander haben, wenn wir mal nicht mehr sind", betonte Romina gegenüber ihren Followern. Ob und wann der Wunsch nach einer größeren Familie Realität wird, hat sie allerdings nicht verraten.

Im Mai dieses Jahres machte die Geburt der kleinen Hazel den ehemaligen GNTM-Star zum ersten Mal zur Mama. Dass das Leben mit Baby kein Zuckerschlecken ist, gestand die 26-Jährige bereits öfter gegenüber ihren Fans ein. Mit ehrlichen Einblicken in ihren Alltag, in dem kurze Nächte und ständiger Schlafentzug eine Rolle spielen, hat sie gezeigt, dass diese Zeit, so schön wie sie auch ist, an den Kräften zehren kann. Doch trotz aller Herausforderungen steht für Romina fest: Nichts wiegt die Freude auf, die ihr das Leben als Mutter bringt.

Instagram / rominapalm Romina Palm, August 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Töchterchen Hazel, August 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel