Hatten Tommy Pedroni und Paulina mal richtig großen Streit?

Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) zeigen sich seit zwei Jahren als echtes Traumpaar. Ob auf Social Media oder im Fernsehen – die beiden Reality-Stars wirken stets harmonisch und liebevoll miteinander. Ein Fan wollte es jedoch genauer wissen und fragte Tommy auf Instagram, ob es zwischen den beiden schon einmal zu einem heftigen Streit gekommen sei. Seine Antwort war ein klares "Nein, das ist noch nie passiert. Wir streiten wirklich fast nie. Und wenn, dann ist es immer sehr schnell vorbei, weil der eine sich entschuldigt und das war’s."

Das Paar, das nicht nur vor der Kamera, sondern auch privat eng verbunden scheint, beeindruckt mit seiner friedvollen Beziehung. Dabei ist nicht selbstverständlich, dass es in einer Partnerschaft nie zu größeren Auseinandersetzungen kommt – vor allem, wenn man wie Tommy und Paulina auch noch gemeinsam im Rampenlicht steht. Ihre Offenheit gegenüber den Fans auf Instagram zeigt einmal mehr, wie ehrlich und gefestigt ihre Beziehung ist. Wer die beiden in ihren TV-Auftritten, wie im Sommerhaus der Stars beobachtet, sieht schnell, dass sie auch auf der Mattscheibe perfekt aufeinander eingespielt sind.

Paulina, die ihren Bekanntheitsgrad durch Reality-TV und Schauspielerei erlangte, und Tommy, der ebenfalls durch diverse Formate in der TV-Landschaft Fuß gefasst hat, wirken nicht nur arbeitstechnisch wie eine Einheit. Ihre Harmonie scheint auch durch private kleine Rituale erhalten zu bleiben, wie sie in früheren Interviews angedeutet haben. Diese Balance zwischen beruflichem Erfolg und privatem Glück macht die beiden zu einem Paar, das von ihren Fans bewundert wird. So betonte Tommy einmal sinngemäß, dass sie stets darum bemüht sind, solche Streitereien gar nicht erst aufkommen zu lassen – ein Erfolgsrezept, das bisher bestens funktioniert.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bei "#CoupleChallenge"

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Tommy Pedroni und ihr gemeinsamer Hund Neo im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im November 2024

Anzeige