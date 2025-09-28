Hati Suarez kämpft bei Fame Fighting gegen Jennifer Iglesias

Hati Suarez (25) und Jennifer Iglesias (27) treten bei Fame Fighting am 18. Oktober im Boxring gegeneinander an. Der mit Spannung erwartete Kampf der beiden Realitystars wird im Fliegengewicht ausgetragen und findet in Essen statt. Der Veranstalter bestätigte diese Paarung jetzt auf der offiziellen Instagram-Seite des Events. "Hier wird Feuer mit Feuer bekämpft", heißt es in der Ankündigung. Hati zeigte sich kampflustig und richtete sich direkt an ihre Gegnerin: "Okay, EINGELOGGT! Jenni, du wurdest mir soeben ausgeliefert."

Jennifer, die aktuell bei Love Island VIP zu sehen ist, ist dafür bekannt, oft die Gemüter zu spalten. Hati hingegen ist aktuell in der Dating-Show Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen und hat sich dort bereits als starke Persönlichkeit etabliert. Beide Frauen sind für ihre temperamentvolle und direkte Art bekannt, was den Kampf ziemlich explosiv machen dürfte. Die Mischung aus Dramatik und sportlichem Ehrgeiz verspricht eine spannende Auseinandersetzung, bei der sich wohl niemand zurückhalten wird.

Im vergangenen Jahr stand Hati noch einer anderen prominenten Gegnerin gegenüber: TV-Star Walentina Doronina (25). Bei "Fame Fighting" stiegen die beiden Realitystars in den Ring, um ihre langjährigen Streitigkeiten auszutragen. Die Spannung war damals besonders hoch, denn Walentina teilte im Vorfeld ordentlich aus. "Ich kann Hati nicht ernst nehmen. Ich glaube, dass sie irgendwie erfolgreich werden will, und das ist sie nicht", sagte die Influencerin damals im Interview mit Bild. Die 25-Jährige zeigte sich davon wenig beeindruckt, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben.

RTLZWEI Collage: "Fame Fighting"-Gegnerinnen Hati Suarez und Jennifer Iglesias, 2025

RTL Jennifer Iglesias bei "Prominent getrennt" 2025

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im September 2025