99-jähriger Dick Van Dyke beeindruckt im Fitnessstudio

Dick Van Dyke (99) beweist, dass Alter nur eine Zahl ist! Der 99-jährige Schauspieler wurde kürzlich beim Training im Fitnessstudio von Grammy-Gewinner Rick Springfield überrascht. Die beiden trafen sich zufällig beim Workout und Rick postete ein gemeinsames Foto auf Instagram. "Ich dachte, ich mache mit 76 noch Fortschritte, aber dann sehe ich Dick, der von der Brustpresse aufsteht und noch ein paar Tanzschritte hinlegt", schrieb der "Jessie’s Girl"-Sänger begeistert. Im schlichten weißen Shirt und schwarzen Puma-Trainingshosen zeigte Dick mit einem breiten Lächeln seine Muskeln.

Schon mehrfach sprach der Star aus "Mary Poppins" über die Rolle von Fitness in seinem Leben. Im Podcast "Where Everybody Knows Your Name" erklärte der Schauspieler Anfang des Jahres, dass er dreimal pro Woche im Fitnessstudio trainiert. Dabei geht er nicht von einem Gerät zum nächsten, sondern legt den Weg tanzend zurück, wie Podcasthost Ted Danson (77) verriet. Sein durchdachtes Trainingsprogramm umfasst außerdem Yoga, Stretching und Schwimmen und ist ein wichtiger Schlüssel für seine Vitalität im Alter.

Dick, der seit über 30 Jahren in Malibu lebt, hat das Geheimnis für ein langes und erfülltes Leben gefunden. "Das Leben war gut zu mir, ich kann nicht klagen", sagte er bei der Veranstaltung "Dick & Arlene Van Dyke Present Vandy Camp" im Mai laut People, wo er zudem über den Verlust vieler Freunde sprach. "Er hat alle überlebt. Das ist der Fluch, wenn man fast 100 Jahre alt wird", erklärte seine Frau Arlene Silver. Mit seiner positiven Einstellung und der Leidenschaft fürs Entertainment bleibt er ein Vorbild. Selbst mit fast 100 Jahren sucht der Star, der durch Filme wie "Mary Poppins" und Serien wie "The Dick Van Dyke Show" bekannt wurde, nach neuen Herausforderungen.

Instagram / rickspringfield Rick Springfield und Dick Van Dyke, 2025

Getty Images Ted Danson, 2024

Getty Images Schauspieler Dick Van Dyke mit seiner Frau Arlene Silver, November 2018