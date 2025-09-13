Romina Palm genießt ersten Strandausflug mit Baby Hazel

Seit der Geburt ihrer Tochter im Mai gewährte Romina Palm (26) ihren Fans stets exklusive Einblicke in ihren Alltag. Nun hat sie erstmals den Strand in ihrer neuen Heimat Zypern gemeinsam mit ihrer Tochter Hazel besucht. In ihrer Instagram-Story teilte die stolze Mama zahlreiche Eindrücke von diesem besonderen Tag und ließ ihre Fans an dem Moment teilhaben. "Wir gehen jetzt das erste Mal zum Strand. Das wird toll", verkündete das Model dabei voller Vorfreude. An diesem Tag lagen die Temperaturen bei sommerlichen 32 Grad, weshalb sie auch eine Strandmuschel mitgenommen hatte, um für die kleine Hazel Schatten zu schaffen.

Neben der Strandmuschel sorgte ein weiterer Begleiter für Unterstützung: Rominas Bruder war bei dem Ausflug dabei und kümmerte sich um seine Nichte. So hatte Romina die Möglichkeit, entspannt ins Meer zu springen und die Wellen zu genießen, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Von romantischer Zweisamkeit mit ihrem Partner, dem Fitnessinfluencer Christian Wolf (30), war allerdings an diesem Tag keine Spur, da er sich momentan auf einer Reise in den USA befindet. Und das, obwohl ihr gemeinsame Zeit so wichtig zu sein scheint, wie sie auf Social Media erst Anfang der Woche betonte.

Romina, die seit ihrer Teilnahme bei Germany's Next Topmodel 2021 einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, ist mit der Geburt ihrer Tochter Hazel in eine neue Lebensphase gestartet. Seit ihrem Umzug nach Zypern scheint das Model das Familienleben sichtlich zu genießen. Als Influencerin hat sie in den sozialen Medien Einblicke in ihre neue Heimat gegeben und immer wieder betont, wie sehr sie die mediterrane Umgebung und das entspannte Lebensgefühl des Inselstaats schätzt. Wenn man sich vor Augen hält, wie anstrengend der Alltag als frischgebackene Mutter sein kann – beispielsweise wegen zu kurzer Nächte –, dann ist das wohl von Vorteil.

Instagram / rominapalm Romina Palm und Tochter Hazel, 2025

Instagram / rominapalm Influencerin Romina Palm postet von ihrem ersten Strandtag mit Baby Hazel, September 2025.

Instagram / rominapalm Christian Wolf, Romina Palm und Tochter Hazel, 2025