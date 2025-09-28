Nach Hochzeit: Ana und Luca Heubl erwarten ihr erstes Baby

Ana Lisa Kohler (27) und Luca Heubl (28) schweben im Babyglück! Ein Jahr nach ihrer Hochzeit haben die Social-Media-Bekanntheiten verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Die freudige Nachricht teilten sie auf Instagram mit einem bewegenden Video, das unter anderem Ultraschallbilder zeigt. "Seit Monaten tragen wir das süßeste Geheimnis mit uns herum… unser größtes Abenteuer beginnt: Wir lassen unser kleines Wunder wachsen", schrieben die beiden zu den emotionalen Szenen.

Unter den Gratulanten in den Kommentaren zeigt sich insbesondere Anna von Klinski begeistert. "Meine beste Freundin ist schwanger. Ich werde Tante! Ich habe schon eine Liste geschrieben an Sachen, die ich mit Baby machen möchte", schrieb sie. Auch Model-Kollege David Jackson ließ es sich nicht nehmen, seine Freude auszudrücken: "Glückwunsch." Die Freude über das baldige Familienglück scheint nicht nur das Paar selbst, sondern auch sein Umfeld regelrecht mitgerissen zu haben.

Nach ihrer Hochzeit im Oktober 2024 ist die Schwangerschaft der nächste große Schritt in der gemeinsamen Geschichte des Paars. Ana und Luca hatten im Schloss Birstein in kleinem Kreis standesamtlich geheiratet und ihre Liebe mit emotionalen Bildern und Worten öffentlich gemacht. Nun steht ihnen ihr "größtes Abenteuer", wie sie selbst schreiben, bevor. Auf Social Media präsentieren sich die beiden stets als harmonisches Duo, das mit Leidenschaft und Humor den kleinen und großen Momenten im Leben begegnet.

Getty Images Ana Kohler und Luca Heubl, November 2024

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Ana Kohler und Luca Heubl im Oktober 2023

Instagram / ana.kohler Ana Kohler und Luca Heubl bei ihrer Hochzeit