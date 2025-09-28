Darum haben Nicole Kidman und Lenny Kravitz nie geheiratet

Nicole Kidman (58) und Lenny Kravitz (61) verbindet eine Vergangenheit, die nur wenige kennen. In den frühen 2000er Jahren lernte die Schauspielerin den Rockstar kennen, als sie nach ihrem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung mit Tom Cruise (63) ein neues Zuhause suchte. Sie mietete Lennys Apartment in Manhattan. Schnell entwickelte sich aus diesem Treffen mehr und das Paar begann eine heimliche Beziehung, die schließlich in einer Verlobung mündete. Doch der große Tag blieb aus – und die beiden gingen schon bald getrennte Wege.

Die Gründe für die Absage der Hochzeit wurden erst Jahre später bekannt. Nicole erklärte 2007 gegenüber Vanity Fair, dass sie als frisch geschiedene Mutter in dieser Phase ihres Lebens keine ernsthafte Beziehung führen wollte. Ihre Kinder Isabella und Connor aus der Ehe mit Tom Cruise standen für sie an oberster Stelle. Lenny und Nicole hielten ihre Verbindung damals so diskret, dass sie kaum zusammen in der Öffentlichkeit gesehen wurden. Erst später bestätigten sie, dass die Verlobung tatsächlich stattgefunden hatte.

Heute pflegen Nicole und Lenny ein freundschaftliches Verhältnis. Nicole, die mittlerweile mit Musiker Keith Urban (57) verheiratet ist, betrachtet sogar Lennys Tochter Zoë Kravitz (36) mit großer Zuneigung, worüber sie sich mehrfach äußerte. Als Nicole und Zoë für die Serie "Big Little Lies" zusammenarbeiteten, bezeichnete sie Lenny liebevoll als "großartigen Kerl". Auch Lenny erinnert sich positiv an die gemeinsame Zeit und sprach in Interviews immer wieder voller Respekt über Nicole. Trotz der Trennung haben sich beide eigenständig weiterentwickelt und zeigen, dass auch nach einer geplatzten Verlobung Freundschaft möglich ist.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Nicole Kidman and Lenny Kravitz

Nicole Kidman und Lenny Kravitz in New York im Jahr 2003

Charley Gallay / Getty Nicole Kidman und Lenny Kravitz bei den Hollywood Film Awards