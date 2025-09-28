Nach Skandal: Chris Noth kehrt in neuer Filmrolle zurück

Chris Noth (70), bekannt durch seine ikonische Rolle als Mr. Big in Sex And The City, kehrt nach vier Jahren Abstinenz auf die große Leinwand zurück. Der Schauspieler übernimmt eine Hauptrolle in dem Psychothriller "The Block", der im kommenden Jahr veröffentlicht wird. Chris verkörpert darin einen zurückgezogenen Horrorautor, der als Mentor des Protagonisten agiert. Regisseur Craig Singer zeigte sich in einem Interview mit Mail on Sunday begeistert und lobte Chris' Wandlungsfähigkeit: "Chris' Charakter ist so weit von Mr. Big entfernt, wie es nur geht. Die Zuschauer werden von seiner Leistung begeistert sein." Es ist Noths erste Rolle seit 2021, als gravierende Anschuldigungen seine Karriere ins Stocken brachten.

Die Vorwürfe, die damals gegen Chris erhoben wurden, datierten aus den Jahren 2004 und 2015 und betrafen angebliche sexuelle Übergriffe. Der Schauspieler bestritt die Anschuldigungen vehement und erklärte, die Begegnungen seien einvernehmlich gewesen. Weder in Los Angeles noch in New York, wo die Vorfälle angeblich passiert sein sollen, wurden Ermittlungen aufgenommen oder Anklagen erhoben. Dennoch führte der Skandal zu einem abrupten Karriereeinbruch. Fans der Serie waren bereits verärgert, als Chris' Figur Mr. Big im ersten Kapitel der "Sex And The City"-Fortsetzung And Just Like That den Serientod starb. Die neue Rolle könnte für den Schauspieler nun ein Schritt in Richtung Neuanfang sein.

Für seine Darstellung in "The Block" betrat Chris eine neue schauspielerische Ebene, weit entfernt von seinem bisherigen Image als charmanter Geschäftsmann. Der Schauspieler hat in der Vergangenheit bereits mit Rollen in Serien wie Law & Order und "The Good Wife" seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt, doch diese Rolle markiert einen besonders markanten Wendepunkt. Regisseur Singer gab an, keine Bedenken gehabt zu haben, Chris zu besetzen, obwohl der Skandal ein Thema in der Branche war. Die Zusammenarbeit habe gezeigt, dass Chris sich voll und ganz auf seine Kunst konzentriert und das Publikum mit einer außergewöhnlichen Performance überraschen wird. Für Fans bedeutet dies die Möglichkeit, einen neuen Facettenreichtum des einstigen Serienlieblings zu erleben.

chrisnothofficial Chris Noth, Schauspieler

IMAGO / ZUMA Press Wire Sarah Jessica Parker, Chris Noth und Kim Cattrall

Getty Images Chris Noth im Dezember 2018