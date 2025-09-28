Guido Maria Kretschmer über Liebe zu Frank: "Zeit rennt weg"

Guido Maria Kretschmer (60) hat im Gespräch mit Gala offen über sein Leben, seine Beziehung und das Älterwerden gesprochen. Seit 40 Jahren ist der Designer mit seinem Ehemann Frank Mutters zusammen, für den er auch nach all der gemeinsamen Zeit nur warme Worte findet. "Frank ist ein sehr warmer, freundlicher, liebevoller Mensch, und deswegen ist es für mich auch sehr leicht, ihn zu lieben", erklärte er. Trotz aller Harmonie räumte Guido kleine Unterschiede ein: Frank sei ein wenig lauter im Alltag, während er selbst eher still und bedacht handle. Dennoch beschreiben die beiden ihre Beziehung als von großer Nähe, Respekt und Liebe geprägt.

Guido, der kürzlich seinen 60. Geburtstag feierte, stellte sich auch den Gefühlen, die mit dem Älterwerden einhergehen. Während ihn sein eigenes Alter noch eher überrascht, empfindet er Franks 70 Jahre als schwer fassbar. "Manchmal denke ich, oh Gott, die Zeit rennt uns weg", sagte er und reflektierte, wie das Wissen um die verbleibende Zeit immer präsenter wird. Für Guido wäre es deshalb am liebsten, er könnte die Uhr zurückdrehen: "Ich wäre lieber 30 geworden, wenn ich ehrlich bin."

Neben seiner harmonischen Beziehung begeistert Guido mit seinem neuen Podcast "Feinstoff", der ihm viel Freude bereitet. Der Titel bezieht sich nicht nur auf seine Liebe zur Mode, sondern auch auf den menschlichen Austausch, der Guido am Herzen liegt. Auch wenn Guido sich manchmal über das schnelle Verstreichen der Jahre wundert, gibt er zu: "Ich führe ein glückliches Leben!" Dieser Optimismus, kombiniert mit seiner Liebe zu interkulturellem Austausch, seiner Heimat Hamburg und seinem Ehemann Frank, macht den 60-Jährigen für viele zu einem Vorbild in Sachen Lebensfreude und Beständigkeit.

Getty Images Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer, Juli 2019

Instagram / guidomariakretschmer Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer, Maler und Designer

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters, Mai 2025