Priscilla Presleys Sohn überlebt Kamelangriff nur knapp

Priscilla Presley (80) hat enthüllt, dass ihr Sohn Navarone Garibaldi (38) nur knapp einem tragischen Unglück entkam – und das wenige Tage vor dem Tod ihrer Tochter Lisa Marie Presley (†54). Während eines Besuchs in einem Tierheim in Kaliforniens San Fernando Valley wurde Navarone von einem Kamel angegriffen. "Wir streichelten die Kamele, und plötzlich biss eines ihm in den Kopf", berichtete die 80-jährige Schauspielerin gegenüber People. Blut spritzte in alle Richtungen, und Navarones Gesicht war von Blut bedeckt. Ein mutiger Hund auf dem Gelände griff das Kamel an und brachte das Tier so dazu, Navarone loszulassen.

Der junge Mann wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo die Wunde an seinem Kopf mit 34 Klammern behandelt wurde. Laut den behandelnden Ärzten hatte Navarone großes Glück – der Zahn des Kamels verfehlte sein Gehirn nur knapp. Priscilla zeigte sich tief erschüttert von dem Vorfall und erklärte, dass die Familie sich in Zukunft von Kamelen fernhalten werde. Nur wenige Tage nach diesem lebensbedrohlichen Ereignis musste Priscilla schließlich den Verlust ihrer Tochter Lisa Marie verkraften, die im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer Darmverstopfung starb. "Ich könnte mir nicht vorstellen, beide Kinder so kurz hintereinander zu verlieren", sagte sie.

Neben den dramatischen Ereignissen schilderte Priscilla auch ihre Rolle im Leben ihres Sohnes, der in der Vergangenheit mit Drogensucht zu kämpfen hatte. Nach dem Suizid seines Neffen Benjamin Keough (†27) im Jahr 2020 suchte Navarone bei ihr Unterstützung, um einen Entzug durchzustehen. Sie wich nicht von seiner Seite und half ihm durch die harten Entzugssymptome. "Jetzt weiß ich, wie es ist, jemandem dabei zuzusehen. Es ist schrecklich", erzählte sie. Doch ihre Bemühungen zahlten sich aus: Heute ist Navarone clean, etwas, das Priscilla mit Stolz erfüllt. Abseits dessen entlastet die Schauspielerin ihre Seele durch das Schreiben und veröffentlichte soeben ihre Autobiografie "Softly, As I Leave You: Life after Elvis".

Getty Images Priscilla Presley und Navarone Garibaldi bei der Premiere von "Mad Max: Fury Road"

ActionPress Lisa Marie Presley und ihr Sohn Benjamin Keough bei der Premiere von "The Elvis Experience" 2015

Getty Images Priscilla Presley, Unternehmerin